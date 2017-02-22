Изменились санкции за нарушения законодательства о труде, безопасности и здоровье работников

С 1 января 2017 г. вступил в силу новый Кодекс административных правонарушений и одновременно утратил силу Кодекс административно-правовых нарушений. Государственная инспекция по труду обращает внимание на перечисленные в новом кодексе нарушения в сфере труда и предусмотренные за них размеры штрафов.

За нелегальную работу на работодателей или других ответственных лиц налагается штраф от 1000 до 5000 евро; повторный нелегальный труд – штраф от 5000 до 6000 евро.

За нарушение трудового законодательства, нормативных правовых актов о безопасности и здоровье работников для руководителей юридических лиц или других ответственных лиц предусмотрен штраф от 80 до 880 евро. Нарушение трудового законодательства, нормативно-правовых актов о безопасности и здоровье работников, если из-за этого мог иметь место несчастный случай на работе, авария или другие тяжкие последствия, грозят упомянутым лицам штрафом от 500 до 2000 евро.

Ответственность работника. Для выполняющего опасные работы работника в случае нарушения нормативно-правовых актов о безопасности и здоровье предусмотрен штраф от 30 до 90 евро.

Нарушение нормативно-правовых актов по безопасности и здоровье работников, когда опасные работы выполняет нетрезвый или находящийся под воздействием наркотических, психотропных и других влияющих на психику веществ работник, а также уклонение работника от проверки на наличие этих факторов грозит работнику штрафом от 90 до 290 евро.

Если работодатели или руководители юридических лиц не сообщили о несчастном случае на работе или о профессиональных заболеваниях или нарушении порядка расследования несчастных случаев на работе и профессиональных заболеваний, то на них может быть наложен штраф от 90 до 590 евро, на других ответственных лиц – от 20 до 30 евро. Работодателям или руководителям юридических лиц, скрывшим несчастный случай на работе, грозит штраф от 300 до 1450 евро, другим ответственным лицам – от 140 до 740 евро.

Нетрезвость на работе тоже обходится в копеечку. Если нетрезвый или находящийся под воздействием наркотических, психотропных или других оказывающих воздействие на психику веществ работник находится на рабочем месте, в помещении или на территории юридических лиц в рабочее время или после окончания работы, а также если работник избегает проверки на наличие этих факторов, его могут оштрафовать на сумму от 30 до 90 евро.

Работников в таком состоянии обязательно следует отстранить от работы; за невыполнение этих требований работодателям или другим ответственным лицам предусмотрен штраф от 140 до 440 евро, если от работы не отстранен нетрезвый работник, выполняющий опасные работы, штраф увеличивается от 550 до 1500 евро.

Нарушение порядка начисления и выплаты заработной платы, установленной в Трудовом кодексе, коллективном или трудовом договоре, грозит работодателям или другим ответственным лицам штрафом в размере от 150 до 1450 евро (за повторное аналогичное нарушение – штраф от 1400 до 3000 евро).

Нарушение порядка начисления и выплаты заработной платы, установленного в Трудовом кодексе, коллективном или трудовом договоре или выплата заработной платы и других, связанных с трудовыми отношениями выплат, не включенных в документы бухгалтерского учета, влечет за собой штраф работодателям или другим ответственным лицам от 2700 до 6000 евро.

Сокрытие рабочего времени. За неотметку времени работы работников в ведомости учета рабочего времени или внесение в эту ведомость явно неправильных данных о времени работы лиц, работающих на предприятии, в учреждениях, организациях на основе трудовых договоров (включая сверхурочные работы, работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, когда имеются отклонения от нормальных условий труда), Кодекс административных правонарушений предусматривает для работодателей или других ответственных лиц штраф от 150 до 1450 евро. За повторное нарушение учета рабочего времени грозит штраф от 1400 до 3000 евро.

Гарантии командированным работникам. Непредставление в установленном порядке территориальному отделению Государственной инспекции по труду информации о гарантиях командированному работнику, которые полагаются в соответствии с Законом Литовской Республики о гарантиях командированным работникам, влечет за собой штраф работодателям или другим ответственным работникам в размере от 120 до 220 евро. За аналогичное повторное административное нарушение – штраф от 240 до 440 евро.

Если установленные в упомянутом законе гарантии на командированных работников не распространяются, то работодателям или другим ответственным лицам грозит штраф от 140 до 300 евро. За повторное нераспространение на командированных работников гарантий штраф увеличивается от 300 до 560 евро.

За нарушение Закона Литовской Республики о трудоустройстве через предприятия временного трудоустройства руководителям предприятий или другим ответственным лицам предусмотрен штраф от 160 до 860 евро (за повторное нарушение – штраф от 860 до 1460 евро).

Самостоятельная деятельность с целью получения доходов. Самостоятельная деятельность физического лица, не имеющего бизнес-патента или справки о ведении индивидуальной деятельности, влечет за собой штраф от 300 до 850 евро, за аналогичное повторное административное нарушение – штраф от 850 до 1500 евро.

Препятствование должностным лицам, невыполнение их законных требований или указаний. Препятствование государственным должностным лицам (в том числе инспекторам по труду) в осуществлении установленных для них прав или в выполнении порученных им обязанностей, невыполнение или ненадлежащее выполнение их законных указаний и требований (недопуск на проверяемые территории, в помещения (за исключением собственного жилья) или на другие объекты, непредоставление информации, данных или документов или предоставление ложной или не соответствующей действительности информаций или данных, отказ дать разъяснения или предоставить данные, сокрытие документов, уклонение от явки и дачи пояснений и пр.), кроме исключений, предусмотренных в Кодексе административных нарушений, грозит лицам штрафом от 60 до 600 евро и руководителям юридических лиц или другим ответственным лицам – от 300 до 1500 евро. За аналогичное повторное нарушение предусмотрен штраф для лиц – от 550 до 900 евро и руководителям юридических лиц или другим ответственным лицам – от 850 до 5000 евро.

Ответственность за оскорбление чести и достоинства. Оскорбление чести и достоинства государственного ответственного лица (в том числе – инспектора по труду), выраженное в письменном виде, на словах, в жестах, в оскорбительном, наглом, провоцирующем или ином поведении, влечет за собой штраф от 50 до 300 евро.

Инф. «ЛК»

Метки: N8 (1148) 23 февраля, нарушение законодательства, новый Кодекс административных правонарушений, санкции, штрафы