Изменилось наказание за пересечение сплошной линии

Сейм установил более мягкие санкции в отношении водителей за пересечение сплошной линии.

В настоящее время за такое нарушение водитель в обязательном порядке лишается права вождения, а по новому решению некоторые водители, которые опасно обгоняли другие машины, могут быть оштрафованы. К тому же члены Сейма значительно уменьшили размер штрафа.

Какого водителя лишать права вождения, а какого водителя оштрафовать – это будут решать должностные лица. Хотя это решение, узаконивающее неравенство между водителями, активно обсуждалось в обществе, за него голосовали 94 члена Сейма, один голосовал против, 16 – воздержались.

В соответствии с принятой поправкой въезд на полосу встречного движения с нарушением Правил дорожного движения наказывается штрафом в размере 60-90 евро, а водители, которые первый раз в течение года нарушат Правила дорожного движения, заплатят всего 30 евро.

Водители также могут быть лишены права вождения на срок от одного до трех месяцев. Если в случае такого нарушения на дороге создастся опасная ситуация, то штраф может увеличиться до 170-230 евро, а для лиц, не имеющих прав, до 300-600 евро.

Была ли ситуация опасной или нет, тоже будут решать должностные лица по своему усмотрению.

В настоящее время за нарушения запрета обгона или выезда на полосу встречного движения водитель в обязательном порядке лишается прав на срок от трех до шести месяцев. Лишение водительских прав за пересечение сплошной линии стало обязательным с января нынешнего года.

Инициаторы поправок утверждали, что санкция за такое нарушение слишком строга. Только в январе 143 нарушителя вынуждены были распрощаться с водительским удостоверением.

Поправки регистрировали парламентарии из различных фракций, в том числе из партии «Порядок и справедливость» Римас Андрикис, Пятрас Гражулис, консерваторы Лауринас Кащюнас, Альгис Стрельчюнас, Эмануэлис Зингерис, «крестьяне» Агне Ширинскене, Дайнюс Гайжаускас и другие.

Работники Службы специальных расследований подозревали, что в настоящей поправке могут быть лично заинтересованы член Сейма Пятрас Гражулис и его дочь. Группа членов Сейма зарегистрировала поправку к Кодексу административных нарушений в конце мая, спустя 12 дней после того случая, когда дочь Гражулиса Мария Шалашявичене нарушила дорожный знак «Обгон запрещен».

Гражулис утверждал, что он никоим образом не связан с поправкой к кодексу, что ее зарегистрировал коллега Андрикис из той же фракции, а он только подписался под инициативой.

Инф. «ЛК»

Метки: N40 (1180) 5 октября, пересечение сплошной линии, санкции, штрафы