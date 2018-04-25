Изменилось  расписание транспорта

С ноября изменилось расписание движения большинства городских автобусов, в том числе «скорых» автобусов №№ 1G, 3G, 5G.
Перемены введены с учетом условий движения в Вильнюсе и предложений жителей города.
Автобусы №№28 и 66 будут курсировать по измененным трассам. Маршрут автобуса №28 Жямейи Паняряй – Григишкес продлен до остановки «Валай». Поскольку завершился сезон посещения музея Центра Европы, до 31 марта 2019 года автобусы №66 Жальгире-Калварию — Жалюю эжеру — Парк Европы — Скиргишкес в парк Европы заезжать не будут.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt