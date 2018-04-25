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Изменилось  расписание транспорта

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

С ноября  изменилось расписание движения большинства городских автобусов,  в том числе «скорых» автобусов №№ 1G, 3G, 5G.

Перемены введены с учетом условий движения в Вильнюсе и предложений жителей города.

Автобусы №№28 и 66 будут курсировать по измененным трассам. Маршрут автобуса  №28  Жямейи Паняряй – Григишкес продлен до остановки «Валай». Поскольку завершился сезон посещения музея Центра Европы, до 31 марта 2019 года автобусы №66 Жальгире-Калварию — Жалюю эжеру — Парк Европы — Скиргишкес в парк Европы заезжать не будут.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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