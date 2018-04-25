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Изменился сертификат регистрации транспортного средства, сообщает Regitra.

Изменения начали действовать с 3 декабря. Сам документ останется прежнего зеленого цвета, однако будет содержать больше данных, а подписи сотрудника и штампа Regitra не будет.

Кроме того, владельцам автомобилей не нужно будет менять ранее выданные сертификаты на новые.

До настоящего времени коды данных и пояснения были напечатаны только с одной стороны удостоверения, теперь они будут перечислены на всей «спинке». Отмечается, что новый стандарт расположения данных уменьшит возможность подделки документов и внесения несоответствующей информации.

Данные о транспортных средствах фиксируются и хранятся в базах данных Regitra, а сам регистрационный сертификат является лишь бумажной версией информации.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ