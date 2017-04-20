Изобретение вильнюсца удивило велосипедистов

Одним из самых успешных изобретений, сделанных в Литве в последнее время, можно назвать изобретение вертикальной парковки велосипедов Parkis, сообщает портал madeinvilnius.

Возникшая совершенно случайно у вильнюсского экономиста Бронюса Раубы идея литовцев поначалу не впечатлила, однако велосипедисты других стран быстро оценили устройство. Экономисту пришлось озаботиться даже защитой изобретения — подать документы не только на национальный патент в Литве, но и на международный, сообщает медиаресурс madeinvilnius.

Идея вертикальной парковки велосипеда, не имеющая аналогов в мире, возникла при решении жизненного вопроса — как на узком балконе уместить пять велосипедов, имеющихся в семье.

«Долго искал в Интернете, но поиски не дали никаких ощутимых плодов. Все, что нам удалось найти — крючки, стояки, держатели — не подходило. Тогда же возникла идея самому попробовать создать механизм, который сэкономит место и будет удобен в использовании, разрешит припарковать велосипед без использования физической силы и электроэнергии», — рассказал Рауба.

Так в течение неполного года родился первый прототип парковки Parkis, сделанный из фанеры. Знакомые и друзья, увидев сконструированное устройство, похвалили идею, а некоторые стали просить себе такое же. Получив моральную поддержку, Рауба провел дальнейшие работы по усовершенствованию проекта, пока устройство не стало функционировать легко и безопасно.

Несмотря на то, что новинка для парковки велосипедов в Литве была встречена с равнодушием и недовольными комментариями, идея была представлена мировым пользователям.

По утверждению Раубы, такого ажиотажа не ожидал ни один член его команды.

География продаж расширилась до самых неожиданных стран. Парковку заказывали клиенты из Аргентины, Японии, Бразилии, Канады, США, Таиланда, Австралии.

Вместо планируемых доходов в 12 тысяч евро устройство уже собрало свыше 70 тысяч евро.

«Мы начинаем искать инвесторов, потому что производство растет», — отметил Рауба.

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1156) 20 апреля, велосипеды, изобретение