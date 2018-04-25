Израиль атаковал посты «Хамас» в секторе Газа в ответ на обстрел

🔊 Воспроизвести Израильская армия атаковала в среду военные посты правящего в секторе Газа радикального движения «Хамас». Это произошло в ответ на огонь, который велся по израильским военным у границы с палестинским анклавом.

«Ранее сегодня террористы открыли огонь по солдатам из южной части сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля наносит удары по военным постам «Хамас» в секторе Газа», — говорится в сообщении израильских вооруженных сил, которое цитирует ТАСС.

Удары наносятся по всей протяженности границы Израиля с сектором Газа. ВВС также обстреливают квартал Зейтун в городе Газа, сообщает NEWSru Israel.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, в столкновениях с израильскими военными погибли четверо боевиков «Хамас», и несколько других были ранены.

20 июля в ходе обстрела солдат группой палестинских радикалов у границы приморского анклава погиб один израильский военнослужащий — 20-летний сержант Авив Леви, боец бригады «Гивати». Он стал первым солдатом, погибшим на границе с сектором Газа за четыре года, прошедшие после завершения операции «Нерушимая скала».

В ответ на гибель Леви самолеты и танки Армии обороны Израиля атаковали штабы «Бригад Изаддина аль-Касама» (боевое крыло «Хамаса»). В течение нескольких часов ВВС, танки и артиллерия нанесли удары по 68 объектам группировки. По данным палестинского Минздрава, в результате ударов погибли трое палестинцев.

Палестинские группировки, действующие в секторе Газа, при содействии ООН и Египта достигли договоренности о возобновлении перемирия с Израилем с полуночи 21 июля. Изначально соглашение о прекращении взаимных атак в Газе между Израилем и палестинскими группировками удалось достичь также при участии Египта 14 июля после нескольких дней обмена ударами, счет которых шел на десятки.

С 30 марта в Газе палестинцы проводят «Марш возвращения». Каждую пятницу, когда акции протеста приобретают массовый характер, происходят столкновения и беспорядки в районах сектора, граничащих с Израилем. По данными палестинских медиков, с конца марта жертвами стычек с израильскими солдатами в секторе Газа стали не менее 140 палестинцев, ранения и тяжелые отравления газом получили десятки тысяч местных жителей.

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