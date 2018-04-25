Израиль, Греция, Кипр и Италия договорились о начале строительства самого глубоководного газопровода в мире

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Власти Израиля, Греции, Кипра и Италии достигли соглашения по строительству соединяющего эти страны подводного газопровода, по которому Израиль и Кипр смогут поставлять свой природный газ в европейскую энергосеть.

Как сообщает Media Line, стоимость проекта оценивается в 7 миллиардов евро. Работы начнутся в ближайшие месяцы и продлятся пять лет.

Новый газопровод будет самым глубоководным в мире, протянется на 2.200 километров и будет обладать пропускной способностью в 20 миллиардов кубометров в год.

NEWSru.co.il