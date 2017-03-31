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Израиль интересуется продукцией литовского предприятия Biocentras

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 31, 14:00   |   Комментариев: 0

Биотехнологическое предприятие Biocentras превращается из создателя технологий в производителя продукта – используя уникальный комплекс из 7 ферментов, ученые создали, запатентовали и начали продавать линию косметических средств Luke, а патентом компании заинтересовалось израильское предприятие, пишет деловая газета Verslo zinios.

“Да, патентом интересуются представители Израиля, переговоры идут”, – признает директор Медицинского центра Biocentras Гинтаре Вайткене.

По словам главного специалиста Отдела информации о промышленной собственности Государственного патентного бюро Повиласа Палюкаса-Мядяцкиса, связанных с косметикой патентованных изобретений в Литве немного – 14. Помимо Biocentras, уникальные технологии по производству косметики или косметические средства с исключительными свойствами запатентовали предприятия Pupa supa, Leogena, Лаборатория по развитию научных исследований, несколько физических лиц.

BNS

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