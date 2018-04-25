Израиль начал строить инновационный забор на границе с сектором Газа

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Израиль начал строительство нового забора на границе с сектором Газа. Ограждение высотой шесть метров протянется на 65 километров вдоль уже имеющегося подземного заграждения, проложенного против строительства тоннелей боевиками движения «Хамас».

Новый забор будет изготовлен из оцинкованной стали и оснащен инновационными элементами безопасности, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на Минобороны Израиля 3 февраля. «В четверг (31 января) мы приступили к работе над заключительным компонентом проекта строительства барьера вдоль границы с Газой», — заявил глава армейского управления по строительству ограждений генерал Эран Офир.

«Барьер предотвратит проникновение террористов из сектора Газа на нашу территорию. Они должны понимать, что в ответ на их активность мы не будем стесняться действовать», — пояснил со своей стороны премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, если в секторе Газа не будет спокойно, то даже в течение предвыборного периода израильские власти не остановятся перед решительными действиями, отмечает DW. Досрочные парламентские выборы пройдут в Израиле 9 апреля.

В настоящее время сектор Газа отделен от Израиля ограждением с камерами наблюдения, вышками и колючей проволокой.

С марта 2018 года каждую пятницу палестинцы проводят «Марш возвращения» на границе с Израилем, в ходе акций протеста существующему пограничному заграждению наносятся повреждения. Марши оборачиваются столкновениями и беспорядками в районах сектора, граничащих с Израилем. По данным министерства здравоохранения в Газе, при столкновениях с израильскими солдатами погибли более 250 палестинцев, тысячи получили ранения.

Демонстранты требуют от Израиля прекратить блокаду сектора Газа, которая продолжается уже более 10 лет. Израиль и Египет заявляют, что она обусловлена вопросами безопасности. Евросоюз и США считают движение «Хамас», правящее в секторе, террористической организацией.

За прошедшие девять месяцев жители Палестинской автономии запустили в сторону Израиля сотни бумажных змеев и воздушных шаров с прикрепленными к ним взрывными устройствами и зажигательными приспособлениями. В итоге были уничтожены леса, сельскохозяйственные угодья и домашний скот. Суммарный ущерб составил миллионы шекелей.

В середине ноября сообщалось, что «Хамас» и другие группировки в секторе Газа в совместном заявлении дали согласие на перемирие с Израилем при посредничестве Египта. Тем не менее 7 января 2019 года ВВС Израиля атаковали тренировочный лагерь «Хамас» после запуска ракеты из Газы.

NEWSru.com