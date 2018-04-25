Израиль о «невиданной» нормализации отношений с арабским миром

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У Израиля и ряда арабских стран идет полным ходом процесс нормализации отношений, считает премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху.

«Процесс нормализации отношений ряда стран арабского мира с сильным государством Израиль происходит прямо у нас на глазах в масштабах, которые нельзя было ранее даже представить, — сказал в среду Нетаньяху, слова которого приводит ТАСС. — Этот процесс дает надежду, что в конце концов удастся добиться мира».

Со слов Нетаньяху, «нельзя отрицать и тот факт, что много врагов остается у Израиля в арабском мире и за его пределами». «Наши враги знают, на что способен Израиль, они знают нашу политику: любому, кто пытается нам навредить, мы наносим урон», — добавил премьер-министр.

В качестве примера использования силовых методов защиты своих интересов Нетаньяху коснулся темы иранского присутствия в Сирии. «Мы работаем над предотвращением военного закрепления Ирана в Сирии, — сказал глава израильского кабмина. — Мы не отступимся от этой цели так же, как мы неустанно добивались отмены ядерного соглашения с Ираном».

Армия обороны Израиля «продолжит действовать решительно и в полную силу против попыток Ирана разместить в Сирии свои войска и оружейные системы, и никакие соглашения между Сирией и Ираном не сдержат нас и не будут нам угрозой», добавил премьер-министр.

Ранее на этой неделе министерства обороны Ирана и Сирии подписали договор о расширении военно-технического сотрудничества. По данным агентства ИРНА, документ с иранской стороны подписал находившийся с визитом в Дамаске министр обороны Амир Хатами, а с сирийской — глава оборонного ведомства Али Абдалла Аюб. На следующий день иранский военный атташе в Сирии бригадный генерал Адолкассем Алинежад заявил, что соглашение между Тегераном и Дамаском предполагает сохранение присутствия иранских военных советников.

В том же ключе высказался в среду министр по делам разведслужб Израиля Исраэль Кац. Комментируя подписание иранско-сирийского договора о военном сотрудничестве, он назвал его «испытанием для политики Израиля в Сирии и для «красных линий», установленных израильтянами.

«Наша (Израиля. — Прим. ТАСС) реакция будет однозначной и четкой: мы будем действовать со всей силой против любой угрожающей Израилю иранской цели в Сирии», — сказал Исраэль Кац. В случае, если сирийская армия будет защищать такие иранские цели, «последствия этого наступят незамедлительно», добавил он.

NEWSru.com