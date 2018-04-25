Израиль опробовал систему ПРО «Волшебная палочка» против Сирии, но проиграл советской «Точке»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые применила национальную систему ПРО «Праща Давида» (она же «Волшебная палочка») в ходе реальных боевых действий. В понедельник, 23 июля, две противоракеты этой системы были выпущены для перехвата ракет тактического комплекса «Точка» (SS-21) советского производства, запущенных из Сирии, сообщает сайт NEWSru Israel.

Сообщение о запуске противоракет также опубликовано на сайте ЦАХАЛа. В нем говорится, что, скорее всего, сирийские ракеты были запущены в рамках боевых действий в Сирии. При этом, по данным NEWSru Israel, попытка сбить их оказалась неудачной.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что сирийские ракеты поражены не были и упали на территории Сирии. Дополнительные комментарии не публиковались, отмечает сайт. Видео запуска появилось в Сети.

После того, как израильские ракеты-перехватчики промахнулись мимо цели, их уничтожили операторы «Пращи Давида». При этом стоимость каждой из уничтоженных ракет составляла один миллион долларов, отмечает сайт Ynet.

В израильских СМИ инцидент с неудачным пуском ракет раскритиковали. Так, газета Israel Hayom назвала его серьезным провалом ЦАХАЛ. Автор публикации считает, что система ПРО «Праща Давида» «еще не созрела» для практического применения.

В статье на сайте Ynet говорится, что сирийские ракеты так и не были перехвачены из-за технологического, а не человеческого фактора. Одна из них упала всего в километре от израильской границы. Расследованием инцидента занимаются министерство обороны Израиля и производитель «Пращи» — концерн «Рафаэль».

Недавно стало известно, что власти Израиля согласовали 10-летнюю программу усиления сил противоракетной обороны. Она была подготовленная в свете роста угрозы ракетных обстрелов со стороны Сирии и Ирана. Стоимость программы составит 30 миллиардов шекелей. Они пойдут на закупку дополнительных батарей ПРО «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец», разработку новых систем и на строительство бомбоубежищ и безопасных помещений.

NEWSru Israel отмечает, что, судя по всему, ЦАХАЛ впервые задействовал систему ПРО «Праща Давида» против ракет из Сирии и вообще в ходе реальных боевых действий. Она недавно поступила на вооружение ЦАХАЛа.

В марте эта система производства израильского государственного оборонного концерна «Рафаэль» в первый раз демонстрировалась на учениях «Можжевеловая кобра 2018». Ранее, в случае запуска в Сирии ракет, которые могли упасть на территории Израиля, ЦАХАЛ использовал для перехвата системы ПРО Patriot или «Железный купол».

Тактические ракетные комплексы «Точка» (SS-21 по классификации NATO) были приняты на вооружение советской армии в 1975 году. До распада СССР они поставлялись во многие страны мира, в том числе в Сирию (в основном, в 80-е годы). В ходе гражданской войны в Сирии ТРК «Точка» впервые были применены в 2013 году, в общей сложности за последние пять лет сирийская армия выпустила десятки таких ракет по оппозиционным силам (применялись комплексы «Точка» и более современные комплексы «Точка-У»).

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