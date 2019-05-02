Израиль отмечает День Катастрофы и героизма евреев

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1-2 мая по всему Израилю проходят церемонии Дня Катастрофы, их участники выражают тревогу по поводу роста антисемитизма в мире.

В Израиле проходят мероприятия, приуроченные к Дню катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки. В этом году мероприятия проходит под девизом «Война во время войны: борьба за выживание в дни Катастрофы».

В Тель-Авиве и Ришон ле-Ционе студенты и молодежь прошли маршами, демонстрируя свою солидарность с выжившими в дни Катастрофы и живущими в Израиле людьми.

Официальные мероприятия по случаю Дня Катастрофы начались в 20:00 с церемонии площади Варшавского гетто в мемориальном комплексе «Яд ва-Шем» в Иерусалиме. Президент Израиля Рувен Ривлин говорил о росте антисемитизма в Европе. «Европа, как и весь мир, вновь меняется. Европу преследуют призраки прошлого. Идеи расового превосходства, ксенофобия, антисемитизм и экстремизм парят над Европой», — сказал президент.

Реувен Ривлин также заявил: «Израиль занимает четкую позицию: нет причин, которые бы оправдали позорный союз с расистскими группами, которые отказываются от своего прошлого и от ответственности за преступления Холокоста». Президент также добавил: «Нет такой вещи как любовь к Израилю и ненависть к евреям, также не существует любви к евреям и ненависти к Израилю».

2 мая в Польше состоится 31-й Марш жизни. Трехкилометровый путь из Освенцима в Биркенау пройдут более 10 тысяч человек из 51 страны, в том числе школьники. Марш возглавит глава Еврейского агентства («Сохнут») Ицхак Герцог. В этом году Марш проходит под девизом борьбы с усиливающимся антисемитизмом, и в мероприятии примут участие послы США в Израиле, Польше и Германии, а также премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ и предстоятель Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей I.

День Катастрофы и героизма европейского еврейства посвящен шести миллионам евреев, погибших от рук нацистов в годы Второй мировой войны. Он был установлен израильским парламентом в 1951 году по предложению первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона и отмечается 27-го нисана по еврейскому календарю. По григорианскому календарю проведение Дня приходится на промежуток между 7 апреля и 7 мая.

День Катастрофы привязан к трем датам, символизирующим путь еврейского народа от гонений к возрождению государства: к празднику Песах (в память исхода евреев из Египта), Дню независимости (отмечается в мае) и восстанию в Варшавском гетто в апреле — мае 1943 года, в ходе которого войсками СС было убито от 7 до 10 тысяч человек, около 6 тысяч сгорели во время поджогов домов. Уцелевшие были отправлены в концлагерь Треблинку, а само гетто было ликвидировано.

NEWSru.com