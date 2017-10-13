Израиль вслед за США объявил о выходе из ЮНЕСКО

Израиль решил выйти из состава Агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры вместе с США, сообщает BBC.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отдал распоряжение израильскому МИДу подготовиться к процессу выхода из организации одновременно с США, передает NEWSru Israel.

Израильский премьер похвалил президента США Дональда Трампа за “смелое и высокоморальное решение” покинуть организацию, превратившуюся в “театр абсурда”.

Ранее представитель Израиля в ЮНЕСКО Кармель Шама заявил, что рекомендовал главе правительства последовать по стопам США.

Это заявление было сделано сразу после того, как о выходе из ЮНЕСКО объявилиСША по причине больших долгов и “антиизраильской предвзятости”, которую организация демонстрировала в своих резолюциях. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила сожаление по этому поводу.

Под антиизраильской предвзятостью подразумевалось, что в проектах резолюций ЮНЕСКО для святынь в Старом городе Иерусалима использованы только мусульманские названия, а связь с этими местами еврейского народа игнорируется.

Израиль приостановил сотрудничество с ЮНЕСКО после одобрения проекта резолюции, в которой, по мнению критиков, не учитывается связь святой для мусульман и евреев Храмовой горы с иудаизмом и ставится под сомнение связь между религией и Стеной плача – стеной вокруг западного склона этой горы.

26 октября 2016 года, когда члены Совета по всемирному наследию ЮНЕСКО проголосовали за резолюцию, согласно которой израильская “оккупация” иерусалимского Старого города грозит ему уничтожением, Израиль отозвал своего посла из ЮНЕСКО.

Из-за принятой в мае 2017 года ЮНЕСКО резолюции, отрицающей суверенитет Израиля над Иерусалимом, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявило решении сократить финансирование Организации Объединенных Наций. Премьер Нетаньяху заявил, что если ЮНЕСКО не признает Израиль, то и Израиль не будет признавать эту организацию. При этом он напомнил, что в мире не существует народа для которого Иерусалим имел бы настолько большое значение и почитался бы так, как этот город почитается израильтянами.

7 июля 2017 года ЮНЕСКО провозгласило Старый город Хеврона (Аль-Халиль) и Пещеру праотцев (Харам аль-Ибрагими) палестинским объектом культурного наследия, имеющим всемирное значение.

Претензии к ЮНЕСКО предъявляла Япония, отказавшись в октябре 2016 года платить взносы из-за включения в список Всемирного наследия документов о резне в Нанкине – массовых убийствах японскими солдатами гражданского населения столицы Китайской Республики в ходе второй японо-китайской войны в 1937 году.

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