Израиль заверил Россию, что оказывает противникам Асада исключительно гуманитарную помощь

Иерусалим ответил Москве на протест в связи с оказанием израильской армией помощи сирийским повстанцам, сражающимся против режима Башара Асада. Об этом сообщает NEWSru Israel со ссылкой на израильскую государственную радиостанцию “Кан Бет”.

По данным изданий, в обращении российской стороны было отмечено, что действия Израиля противоречат интересам РФ. Когда Россия направила такой протест и в какой форме, не уточняется. На сайте МИД РФ информации об этом найти не удалось.

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В ответе Израиля, который цитируют местные СМИ, подчеркивается, что он оказывает исключительно “гуманитарную помощь пострадавшим, предоставляет медицинское оборудование и продукты питания на Голанских высотах”. Эта территория, как известно, является спорной: как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты своей частью.

Как напоминает NEWSru Israel, власти Израиля в июле этого года впервые обнародовали данные об объемах помощи, оказываемой гражданам Сирии на протяжении последних лет в рамках программы “Добрососедство”. Израиль предоставляет помощь в приграничной зоне протяженностью около 40 км и уходящей вглубь Сирии на 15 км. Как уточняли в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в этом районе находятся представители вооруженной оппозиции Сирии, боевики “Исламского государства”* и сирийские правительственные войска. В Иерусалиме поясняют, что Израиль заинтересован в ослаблении “шиитской оси” и “ИГ”* и в укреплении населенных пунктов на Голанах.

За реализацию проекта “Добрососедство” отвечает 210-я территориальная дивизия ЦАХАЛ. В зоне, над которой “шефствует” Израиль, проживает около 200 тысяч граждан Сирии. За последний год Израиль доставил в сирийские деревни 500 тысяч литров дизельного топлива, передал сирийцам десятки генераторов, автомобили и гужевой транспорт. С начала гражданской войны в Сирии Израиль оказал медицинскую помощь четырем тысячам сирийцев, в том числе 900 детям и двум тысячам женщин, уточняли в ЦАХАЛ.

Между тем в сентябре на 72-й Генеральной ассамблее ООН глава МИД Сирии Валид Муалем заявил, что Израиль якобы предоставил средства, оружие и коммуникационную поддержку группировкам, сражающимся против режима Асада. Официальный Иерусалим эти обвинения отвергает.

Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии, где объявил о разгроме “наиболее боеспособной группировки международных террористов” и поручил приступить к выводу из Сирии значительной части российского воинского контингента. Там же Путин встретился с Башаром Асадом и выразил готовность оказать содействие вместе с Турцией и Ираном в восстановлении мирной жизни в Сирии.

NEWSru.com

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