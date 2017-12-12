Израильская армия перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа, и нанесла ответный удар

Израильские военные сбили ракету, которая была выпущена со стороны сектора Газа. Об этом сообщает NEWSru Israel со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля. Из-за ракеты была объявлена воздушная тревога в городе Ашкелон на юго-западе Израиля, а также в округе Лахиш на границе с сектором Газа. Никто не пострадал, никаких разрушений не зафиксировано.

“Израиль возлагает ответственность за обстрел на “Хамас”, как на организацию, контролирующую сектор Газа”, – говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В ночь на вторник Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по целям в секторе Газа. ВВС и танки атаковали позиции палестинского движения “Хамас” в северной части региона.

В минувшее воскресенье вооруженные силы Израиля сообщали, что ракета, которая была запущена из сектора Газа, попала в здание детского сада в городе Сдерот, повредив здание. Никто не пострадал.

Напомним, отношения между Палестиной и Израилем обострились после того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении признать израильской столицей город Иерусалим. В ответ на решение США в Израиле и в других странах начались массовые антиамериканские протесты мусульман.

В понедельник, 11 декабря, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что решение США признать Иерусалим столицей Израиля не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а дестабилизирует “и без того сложную обстановку в регионе”.

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