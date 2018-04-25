Израильская IТ компания TeraSky открывает офис в Вильнюсе

Израильская компания интегрирования и услуг «облачной» компьютерии TeraSky открывает европейский филиал в Вильнюсе. Он будет отвечать за создание программного обеспечения Investuok Lietuvoje («Инвестируй в Литве»).

Компания планирует нанять несколько десятков местных специалистов.

«Мы предпочли Литву по вполне понятным причинам — в соответствии со стратегией управления TeraSky приняты во внимание хорошо известная качественная система образования в Литве и географическое положение страны», — сказал для пресс-релиза учредитель и президент головной компании TeraSky Михаэль Бурштейн.

На предприятии будут работать ученые — специалисты по базам данных, архитекторы программного оборудования и решений в области информационных технологий (ИТ). Это будут преимущественно местные специалисты, которым будут помогать эксперты TeraSky из Израиля.

Министр экономики Виргиниюс Синкявичюс говорит, что решение компании открыть первое европейское подразделение именно в Литве свидетельствует о доверии к талантам страны.

Главные клиенты TeraSky — лидирующие мировые компании, работающие в областях высоких технологий, финансов, обороны, кибернетики, телекоммуникаций и др. У TeraSky более чем 30-тилетний опыт работы в сфере ИТ. Компания сотрудничает с такими продавцами в области ИТ технологий, как „VMware“, „DellEMC“, „Red Hat“, „Google Cloud“, „AWS“, „Nutanix“, „Veeam“, „Rubrik“, „Nvidia“, „Pivotal“, „Hashicorp“, „Elastic“ и др.