Известны все полуфиналисты Лиги Европы

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Стали известны все команды, которые сыграют в полуфинале Лиги Европы.

Английский футбольный клуб «Арсенал» в гостях одержал победу над итальянским «Наполи» со счетом 1:0 в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Единственный мяч в игре забил Александр Ляказетт (36-я минута). Первая встреча также завершилась победой лондонского клуба — 2:0.

«Арсенал» и «Наполи» провели четвертый очный матч. В сезоне-2013/14 команды играли в одной группе в Лиге чемпионов и обменялись победами со счетом 2:0. В прошлом сезоне обе команды также вышли в плей-офф Лиги Европы. «Арсенал» дошел до полуфинала, где проиграл будущему победителю, испанскому «Атлетико», а «Наполи» вылетел на стадии 1/16 финала, уступив немецкому «Лейпцигу», который также дошел в итоге до 1/2 финала.

В полуфинале «Арсенал» встретится с испанской «Валенсией», которая на своем поле обыграла «Вильярреал» — 2:0 (счет по сумме двух встреч — 5:1). Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе. Первый полуфинальный матч пройдет 2 мая в Англии, ответный — 9 мая в Испании.

Лучшим достижением «Арсенала» в Лиге Европы / Кубке УЕФА был выход в финал в 2000 году. Тогда английский клуб по пенальти проиграл турецкому «Галатасараю», основное и дополнительное время того матча закончилось со счетом 0:0.

Английский футбольный клуб «Челси» дома обыграл чешскую «Славию» со счетом 4:3 во втором матче четвертьфинала Лиги Европы. Первая встреча также закончилась победой лондонской команды — 1:0.

В составе победителей дубль на счету Педро (5-я и 27-я минута), также голом отметился Оливье Жиру (17). На 10-й минуте встречи защитник «Славии» Симон Дели отправил мяч в свои ворота. У пражской команды дважды отличился Петр Шевчик (51, 55), один гол на счету Томаша Соучека (26). «Славия» пробилась в плей-офф еврокубка впервые с сезона-2007/08, тогда клуб вышел в 1/16 финала Кубка УЕФА (предыдущее название Лиги Европы — прим. ТАСС), где уступил английскому «Тоттенхэму». В 1/8 финала текущего розыгрыша турнира «Славия» выбила испанскую «Севилью», вырвав победу в дополнительное время ответного матча, забив решающий мяч на предпоследней минуте встречи (2:2, 4:3).

В полуфинале «Челси» встретится с немецким «Айнтрахтом», который победил португальскую «Бенфику» в домашнем матче — 2:0. По сумме двух встреч счет стал 4:4, однако благодаря двум голам в гостевой игре немецкая команда прошла дальше. Первый полуфинальный матч лондонский клуб проведет на выезде 2 мая, ответный — дома 9 мая. «Челси» в 2013 году стал обладателем трофея Лиги Европы. В финале английский клуб обыграл «Бенфику» (2:1).

Подготовлено по сообщениям СМИ