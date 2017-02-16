Известны все участники Кубка конфедераций

Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России.

Жеребьевка Кубка конфедераций состоялась еще 26 ноября в Казани, однако тогда один из восьми участников турнира был неизвестен.

Причиной тому — изменение в сроках розыгрыша Кубков африканских наций, которые с 2013 года проводятся по нечетным годам. Таким образом, организаторам турнира и болельщикам пришлось ждать февраля, чтобы узнать, кто же именно в ранге чемпиона Африки пожалует в Россию и примет участие в розыгрыше трофея. Титул завоевали камерунцы, и именно «неукротимые львы» присоединятся в группе B Кубка конфедераций к командам Чили, Австралии и Германии.

В группе A выступит сборная России, чьими соперниками станут португальцы, новозеландцы и мексиканцы. Разумеется, успех турнира российскими болельщиками будет оцениваться, прежде всего, через призму выступления своей команды. Пока поводов для оптимизма немного. Разве что усталости у соперников россиян, играющих всего-то 30 матчей национального чемпионата, будет больше.

Фаворитом группы A станут чемпионы Европы сборная Португалии, причем вне зависимости от того, приедет или нет в Россию капитан команды Криштиану Роналду. Уровень исполнителей в португальской сборной всегда был высочайшим, но не хватало тренерской руки, способной заставить ярких футболистов порой действовать в ущерб красоте во имя надежности. Фернанду Сантуш имеет именно такие руки, и именно его рук дело — победа на Евро-2016. С таким тренером португальцы могут добиться многого на чемпионате мира в 2018 году, ну а за год до турнира неплохо бы провести генеральную репетицию.

Команда Австралии в группе B видится явным аутсайдером, однако в последние годы австралийцы стали гораздо сильнее. Вот уже десять лет они выступают в Азиатской конфедерации футбола. И на Кубок конфедераций «соккеруз» приедут в ранге чемпиона Азии. Повысив уровень своих соперников, австралийцы повысили и уровень команды. Футболисты этой сборной выступают в Англии, Италии, Китае (где уровень чемпионата заметно вырос благодаря приглашению звезд) и мальчиками для битья быть точно не намерены.

Инф. «ЛК»

Метки: N7 (1147) 16 февраля, Кубок конфедераций, участники