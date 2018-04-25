Известные граждане Литвы получили государственные награды Польши

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Президент Польши Анджей Дуда удостоил более десяти граждан Литвы высоких государственных наград за заслуги в развитии литовско-польского культурного, научного и медийного сотрудничества, деятельность на благо польской общины Литвы.

Награжденные — известные литовские литературоведы (в том числе и новый министр культуры Миндаугас Кветкаускас), музейщики, журналисты, переводчики.

Самой высокой награды — Командорского креста со звездой ордена «За заслуги перед Республикой Польша» — посмертно удостоен один из создателей Центра полонистики Вильнюсского университета Альгис Каледа, Командорского креста ордена «За заслуги перед Республикой Польша» удостоен директор Литовского художественного музея Ромуалдас Будрис.

Наград удостоены директор Центра современного искусства Кястутис Куйзинас, директор Государственного еврейского музея Вильнюсского гаона Маркас Зингерис, директор подведомственного этому музею Музея Самуэлиса Бакаса Ева Шаджявичене, а также директор Национальной художественной галереи Лолита Яблонскене, директор каунасской галереи Meno parkas Арвидас Жальпис.

Наград также удостоены переводчики польской литературы Ирена Аляксайте, Казис Усцила, Витурис Ярутис, журналисты — редактор интернет-портала и телеканала Wilnoteka Ян Вербель и др.

Министр культуры М. Кветкаускас удостовен награды как литературовед — за заслуги в развитии литовско-польского культурного сотрудничества, вклад в популяризацию польской культуры и литературы.

Торжественное вручение наград состоится 22 января в посольстве Польши в Вильнюсе.

BNS