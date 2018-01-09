Известный актер Д. Банионис в советские годы работал в КГБ

Известный литовский актер, покойный Донатас Банионис в годы советской оккупации был завербован в качестве агента КГБ, заявил Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.

На сайте, где предается гласности деятельность КГБ, сообщается, что у Д. Баниониса был агентурный псевдоним “Бронюс”, его завербовали в 1970 году, он предоставлял информацию об американских литовцах.

На сайте описывается состоявшееся в те годы его посещение США, по приглашению федерации Santaros Sviesa .

“Накануне поездки агент был инструктирован о деятельности литовцев США, ему также была предоставлена ценная информация и были даны задания, которые он выполнил. Агент установил связи с некоторыми литовцами-эмигрантами, которые интересовали КГБ. Дал данные, характеризующие их. Это могло облегчить оперативную работу (слежку) за этими деятелями во время поседения Литвы”, – говорится на сайте.

“В документах КГБ говорится, что поездка этого агента “Бронюса” в США была полезна и для идеологической работы, то есть для надлежащего освещения Советского Союза в глазах литовцев США. В 1974 году его исключили из агентурной сети, вероятно по той причине, что в этом году он был избран депутатом Верховного Совета ЛССР”, – отмечает центр.

Д. Банионис в 2013 году был награжден Литовской национальной премией в сфере культуры и искусства. Он скончался в 2014 году, на 90-ом году жизни.

Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы завершил публикацию списка агентов, не признавшихся государству в сотрудничестве с КГБ.

Руководитель центра Тересе-Бируте Бураускайте отметила, что интернет-информация о деятельности более чем 1600 агентов опубликована с целью национального очищения и предотвращения спекуляций.

“Это была последняя порция журнала. Я бы относилась к публикации информации как к очищению народа”, – сказала Т.-Б. Бараускайте в интервью BNS в субботу.

Она выразила сожаления по поводу того, что находящиеся в списке люди не воспользовались возможностью признаться государству.

По закону, государство на 75 лет засекретило информацию об агентах КГБ, которые в 2000 году добровольно признались в своей деятельности. Таких было полторы тысячи.

BNS

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