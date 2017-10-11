Изъян экономики – неравенство доходов

Неравенство доходов в Литве все еще одно из самых больших в Евросоюзе. Оно раскалывает общество, вызывает напряжение между городами и регионами, возникает опасность для развития хозяйства и благосостояния людей.

Эксперты утверждают, что неравенство доходов однозначно является одним из самых больших изъянов экономики нашей страны и предлают свои меры, с помощью которых, по их мнению, можно решить эту проблему.

Нуждается каждый пятый житель

По данным Евростата, неравенство доходов в Литве является одним из самых больших в Евросоюзе. В нашей стране в 2012 году доходы 20% граждан, зарабатывающих больше всего, и 20% граждан, зарабатывающих меньше всего, отличались в пять раз.

В 2016 году этот показатель уже превысил семь раз, в то время как средний показатель в Евросоюзе – пять раз. Нуждается все еще каждый пятый житель Литвы.

Значительная часть нуждающихся людей – добропорядочные, работающие за минимальный и даже меньший оклад, они пытаются обеспечить семью, к нуждающимся относятся также безработные и пенсионеры.

Предложили решения

Председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас утверждал, что лучшим решением в борьбе с неравенством доходов было бы перераспределение экономического благосостояния.

По его словам, по отношению бюджета и ВВП Литва в прошлом году была в конце списка государств Евросоюза: по сбору доходов – на третьем месте с конца, по расходам – предпоследняя, и как одну из причин этого называет теневое действие.

«Неравенство доходов необходимо и можно уменьшать немедленно. О том, что это возможно, свидетельствуют примеры северных стран. Прежде всего, необходимы реальные изменения в системах налогов, пенсий и образования. Банк Литвы готов способствовать этим изменениям экспертными знаниями», – отмечает Василяускас.

По его утверждению, для уменьшения теневой деятельности и увеличения сборов налогов необходима более широкая реформа в области налоговой сферы. При этом, прежде всего, необходимо пересмотреть обложение налогом рабочей силы, во-вторых, надо уменьшать разнообразие тарифов налогов на прибыль и, в-третьих, надо искать новые источники доходов. Также следовало бы обсудить узаконивание более широкой базы имущественного налога.

Предлагают увеличивать доходы

Министр финансов Вилюс Шапока утверждает, что неравенство доходов становится тормозом роста экономики.

«Это только литовский феномен, потому что всего один процент богатых накопил более 50 проц. всего мирового богатства. Будет ли уравниловка в данном случае исключением? Каждый из нас чувствует, что уравниловка противопоказана природе человека. Исследования показывают: когда равноправие является добросовестным, люди это оценивают положительно», – отмечает Шапока.

По его убеждению, много работающие люди не могут выйти из нищеты, а еще большая проблема заключается в том, что часть тех, кто накапливает богатство, делают это недобросовестно, что связано с неуплатой налогов, воровством и коррупцией.

«Правительство говорит, что необходимо решать проблему нищеты, увеличивать доходы низкооплачиваемых работников, чтобы они могли выйти из нищеты. Необходима безопасность людям, которые теряют работу или которым временно не везет. Или тем, кто получает пенсию или болеет. Мы также не можем не бороться с коррупцией в любом ее проявлении. В ее отношении надо проявлять нулевую толерантность», – сказал министр о неравенстве доходов.

Не забудут и тех, кто получает средние доходы

«Что касается прогрессивных налогов, то наша современная система уже является прогрессивной. Говорить о прогрессивных налогах – это одна из мер увеличения прогрессивности, но надо все правильно оценить: это принесет больше пользы или вреда. Страны, в которых установлены такие налоги, обладают иной налоговой системой.

Полагаю, что следует не уходить от существенных проблем, а фокусироваться на них – уменьшать уровень нищеты, снижать налоговое бремя с мало зарабатывающих людей, уменьшать налоговое бремя, связанное с трудовыми отношениями», – говорил Шапока о прогрессивных налогах.

На вопрос о людях, имеющих средний заработок, и уменьшении их налогового бремени министр ответил, что эти люди также не забыты.

«Средний класс тоже почувствует эти предложения, почувствуют их и люди, которые получают больше среднего оклада. Больше всего доходы увеличатся у мало зарабатывающих работников, вместе с тем увеличение доходов почувствуют и работники со средним окладом и получающие даже больше этого», – сказал Шапока.

Действует недостаточно эффективно?

Советник министра социальной защиты и труда Ромас Лазутка говорил, что в Литве можно видеть большое неравенство, и такие разрывы на границах общества очень велики между работниками, которые зарабатывают больше всего, и работниками, которые зарабатывают меньше всего.

«До сих пор наша система перераспределения в незначительной степени уменьшает неравенство, потому что Литва является одной из стран, в которых система перераспределения действует недостаточно эффективно, а это значит, что надо улучшать перераспределение.

Здесь спорят, когда говорят, что «Содра» перераспределяет. Но если мы оцениваем перераспределение за цикл всей жизни человека, сколько он платит налогов и сколько получает, то здесь налоги на прибыль и имущество, социальные налоги, страховые выплаты – и ничто не перераспределяется. Больше всего перераспределение заметно в пенсионной системе, именно это наиболее способствует уменьшению неравенства доходов.

Исключением, возможно, являются выплаты по социальному страхованию, связанные с бывшей зарплатой, а это значит, что кто больше зарабатывает, тот больше и платит. В то же время перераспределение в отношении семей, имеющих уже повзрослевших детей, очень незначительное. В этом случае такая семья получает меньше помощи от государства и при распределении опускается вниз по уровню доходов», – сказал Лазутка.

По его словам, из этих размышлений можно сделать вывод о необходимости укрепления системы социальной защиты.

«Если мы учитываем, сколько средств выделяется с ВВП, то мы выделяем 11%, а другие страны по среднему показателю Евросоюза выделяют больше средств», – сказал эксперт.

Инф. «ЛК»

Метки: N41 (1181) 12 октября, ВВП, доходы, Евросоюз, экономика