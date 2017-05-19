  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.05.19 Текущий номер: N20 (1160) 18 мая
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Jysk Baltic ищет возможности развития в Литве

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 19, 15:00   |   Комментариев: 0

Компания Jysk Baltic, которая в прошлом году открыла новый магазин в Вильнюсе, в торговом центре Nordika, ищет другие возможности развития в Литве, пишет деловая газета Verslo zinios.

“Я очень довольна результатами Jysk: рост составляет 9%, росла и прибыль. У нас в Литве хорошо работающая команда, она и является двигателем всего роста. Мы немного усовершенствовали магазины, некоторые реновировали”, – сказала газете директор Jysk Baltic Даце Зундуре.

В прошлом финансовом году (начинается 1 марта) выручка Jysk Baltic составила 22,6 млн. евро, а чистая прибыль – 522, 5 тыс. евро. По данным Центра регистров и Creditinfo, в 2015-2016 годах оборот компании составил 20,7 млн. евро, а чистая прибыль – 427,7 тыс. евро.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿