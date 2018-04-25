К 100-летию окончания Первой мировой войны

Фото организаторов

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В Белорусской гимназии имени Франциска Скорины в Вильнюсе открылась выставка плакатов, посвященная 100-летию окончания Первой мировой войны. Ее организаторами выступили общественная организация «Институт военного наследия Литвы», посольство Республики Беларусь в Литовской Республике.

В церемонии открытия выставки приняли участие заведующая отделом Департамента национальных меньшинств при правительстве Литвы Раса Палюкене, атташе по вопросам обороны посольства Беларуси в Литве Юрий Харин, советник по вопросам культуры посольства Беларуси Ирина Зубко, представители государственных и общественных организаций Литвы, журналисты, дипломаты.

На выставке представлены фотографии мемориалов Первой мировой войны в Литве, архивные фотоснимки воинских захоронений. Особое внимание уделено отреставрированному памятнику воинам, павшим во время обороны Ковенской крепости в августе 1915 года. Он установлен в деревне Рамучай Каунасского района и представляет собой три креста, которые являются напоминанием о том, что в литовской земле покоятся воины из разных стран, разных национальностей и разных вероисповеданий. Посетители выставки могут увидеть фотографии с открытия памятника Неизвестному воину в городе Кудиркос-Науместис, памятника в Падовинисе Мариямпольского района.

По словам руководителя международных гуманитарных проектов «Института военного наследия Литвы» Марии Новосельской, Литва обладает высокой культурой сохранения памяти воинов, которые покоятся на территории страны. «Стоит отметить, что средства для проведения инвентаризации захоронений Первой и Второй мировых войн были выделены правительством Литвы в 2004 году. В дальнейшем ремонт и восстановление мемориалов проходили при финансировании посольства России в Литве».

Беларусь также значительно пострадала в годы Первой мировой войны. Линия фронта проходила по Витебской, Гродненской, Минской, Брестской областям. За время войны потери Беларуси составили около полутора миллионов человек, более трех миллионов стали беженцами.

Тема истории Первой мировой войны должна стать объединяющей в широком международном контексте. Это и увековечение памяти погибших, и архивно-мемориальная работа, а главное – переосмысление уроков войны с целью недопущения подобных глобальных катастроф.

Инф. «ЛК».