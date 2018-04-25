К архитекторам Национального концертного зала в Вильнюсе требования будут особые

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Городское самоуправление Вильнюса вместе с Министерством культуры и Международным союзом архитекторов в понедельник объявили международный конкурс на архитектурную идею Национального концертного зала на столичной горе Тауро.

Один из важнейших критериев оценки будущих архитектурных работ — акустическое качество большого зала, говорит председатель Литовского союза архитекторов Рута Лейтанайте.

«В помощь оценочной комиссии будут приглашаться эксперты, как минимум один будет акустик с опытом создания концертных залов. Ни у кого нет цели построить красивое здание — символ, в котором будет концертный зал, который не будет действовать», — сказала она журналистам в понедельник.

Работы на конкурс будут ожидаться до 25 июня, объявить результаты намечается осенью. Строительство зала, согласно планам, должно начаться в 2021 году и продолжаться два года.

Участники архитектурного конкурса должны будут спроектировать само здание, два концертных зала — на 1500 -1700 мест и на 500 мест, репетиционный зал, пространство для баров, вестибюль с видом на панораму города, помещения для другой культурной деятельности.

На проектирование и строительство здания намечается выделить 52 млн евро — в эту сумму не включена стоимость работ по сносу находящегося в аварийном состоянии Дворца профсоюзов.

Министр культуры Миндаугас Кветкаускас говорит, что в концертном зале должен действовать Литовский государственный симфонический оркестр, будут проходить мероприятия Литовской национальной филармонии. Кто получит в управление будущее здание, решение еще не принято.

Призовой фонд для авторов трех лучших архитектурных идей — 60 тыс. евро, 40 тыс. евро и 20 тыс. евро соответственно.

BNS