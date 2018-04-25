К годовщине освобождения Клайпеды

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28 января в Клайпеде прошли торжества по случаю 74-й годовщины освобождения портового города от немецко-фашистских захватчиков. У воинского мемориала состоялся митинг, в котором приняли участие сотни клайпедчан и гостей города. Они возложили венки и цветы, почтив память похороненных здесь 685 советских воинов-освободителей. Накануне в Концертном зале состоялся большой праздничный концерт, организованный обществом русской культуры «Отечество» и Клайпедским советом ветеранов. С песнями военных лет и поэтическими композициями перед ветеранами выступили около ста молодых исполнителей.

«Подвигами и ценой жизни воинов Красной Армии освобождалась Клайпеда. Большинство из них видели Литву впервые и мечтали вернуться домой к своим семьям. Но, выполняя свой воинский и человеческий долг, погибли на этой земле за то, чтобы Клайпеда и выход к Балтике вновь принадлежали Литве. И об этом никто не имеет права забыть», — написал в канун годовщины освобождения Клайпеды от фашистов известный клайпедский историк и философ Андрей Фомин.

Об этом же говорили на митинге ветераны Великой Отечественной, представители клайпедских национальных общин, ветеранских организаций Клайпеды, Вильнюса, Таураге, Шяуляй, Калининграда, а также Генеральный консул России в Лиепае Владимир Белецкий.

«В этой земле лежат сотни советских солдат, которые защитили тех, кто был порабощен нацистами, кто был в неволе. А сегодня уже нам приходится их защищать. И не только тех, кто пал в бою, но и тех, кто освободил Европу от фашизма и остался жив, кто ковал победу в тылу. Мой призыв как никогда актуален и в Литве. Мы видим, что здесь, как и в ряде стран Европы, оживают люди, которые действовали на стороне гитлеровцев или являлись пособниками оккупантов», — сказал на митинге посол России в Литве Александр Удальцов.

О попытках переписать историю Второй мировой войны, очернить подвиг советских воинов, спасших мир от фашизма, говорили и другие участники митинга. Председатель Республиканского комитета организаций участников Второй мировой войны Юлюс Декснис посетовал, что уже давно не встречает на годовщине 28 января никого из клайпедских властей: очевидно, там не расценивают эту дату как избавление от нацистского ига. Вместо чувства благодарности – мышиная возня по поводу надписей на памятниках – это-де было не освобождение, а оккупация.

И тут вполне уместно привести еще одну цитату из статьи В. Фомина: «В современной Литве избегают употребления слова «освобождение» применительно к изгнанию нацистов с территории республики. Однако в отношении Клайпеды это слово является наиболее точным выражением событий 74-летней давности. В марте 1939 года Гитлер отнял Клайпеду у Литвы, и литовские власти безропотно отдали Клайпедский край нацистам. В 1939-1945 годах Мемель был важным опорным пунктом Третьего Рейха. И только благодаря действиям Красной Армии в январе 1945 г. город был очищен от нацистов и вновь возвращен Литве. То есть именно освобожден».

Посол Российской Федерации в Литовской Республике А. Удальцов затронул на митинге еще одну важную тему: «Говоря о нашем долге перед погибшими, мы обязаны сделать все, чтобы память о них оставалась не только священной, но и зримой: чтобы могилы и памятники советским воинам сохранялись в достойном состоянии. Красивый, своеобразный мемориальный ансамбль в Клайпеде требует ремонта. Мы контактируем по этому поводу с муниципалитетом и надеемся, что работы начнутся уже в этом году. Однако вопросы ремонта памятников воинам-освободителям решаются сейчас сложно. За 2018 год нам не удалось получить ни одного разрешения на проведение этих работ – литовскими властями выстроена такая система, что получить разрешение практически невозможно. Но мы будем этого настойчиво добиваться».

На митинге вспоминали и еще одну священную дату – 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Как отметил А. Удальцов, до сих пор никто не может назвать точную цифру погибших в те страшные 872 дня: от 500 тысяч до полутора миллионов человек, но 97 % из них умерли от голода. В канун этой годовщины правительство Германии приняло решение выделить 12 млн евро на реконструкцию госпиталя для блокадников и защитников Ленинграда. Посол специально, по его словам, привел этот пример, чтобы сопоставить два факта – отношение к ремонту памятников в Литве и поддержка блокадников Германией.

На официальном приеме в Генеральном консульстве России в центре внимания были фронтовики и три клайпедчанки, в детском возрасте пережившие все ужасы ленинградской блокады. Ветераны говорили о наболевшем: об отсутствии внимания к фронтовикам и о возвеличивании «лесных братьев», делились воспоминаниями, живо обсуждали современную обстановку в мире.

«Скоро мы будем вновь вспоминать события 80-летней давности, когда началась Вторая мировая война. Восприятие тех событий является ключом к пониманию того, что происходит сегодня, – кто на чьей стороне был, против кого боролся, кто на кого напал и кто победил. Как поведут себя страны Европы? Промолчат, не захотят ввязываться или вообще встанут на сторону тех, кто развязал войну? Происходит переоценка, переиначивание истории, и власти Литвы тут не оригинальны, есть и более «продвинутые». А мы, защищая подвиг своих отцов, должны опираться строго на исторические факты. Мы не позволим поменять местами фашистов-захватчиков и советских воинов-освободителей», – расставил акценты российский посол.

«История должна быть честной», – выразил общее мнение председатель Клайпедского совета ветеранов войны Юозас Печюлявичюс.

Елена ЛИСТОПАД