К новому урожаю готовятся и портовики

Литовские земледельцы, освоив новейшие технологии, подняли урожайность зерновых культур с 2,8 млн тонн в 2010 году до 6,5 млн тонн в 2015-м. Они лидирует среди стран Балтии по экспорту зерна: Латвия экспортирует 2 млн тонн, Эстония – 1 млн, тогда как Литва – 4 млн тонн.

Зерно стало важнейшим сегментом в литовском экспорте, и Клайпедский порт делает все возможное, чтобы земледельцам было выгоднее и удобнее везти свой урожай за границу через него, а не через соседние порты. В прошлом неурожайном году, когда было собрано 5,7 млн тонн зерна, через Клайпеду его было экспортировано 2,8 млн тонн.

Морская грузовая компания «Бега», которая осенью отметит свое 25-летие, одной из первых заметила тенденцию роста зернового экспорта и, начиная с 2010 года, направляет многомиллионные инвестиции на модернизацию процессов массовой перевалки зерна. Так, в 2011 году начал строиться и спустя два года вступил в строй самый современный на Балтике терминал по перегрузке сельхозпродукции накопительной мощностью 160 тыс. кубометров с авто- и железнодорожной разгрузочными станциями, со станциями очистки и сушки зерна.

«Бега» начала перевалку зерна еще в 2000 году. Тогда мы располагали всего одним зерновым складом вместимостью 25 тыс. кубометров и обрабатывали 3 % от портового зернооборота, а сегодня через нашу компанию, имеющую накопительные мощности в объеме 240 тыс. кубометров, переваливается треть всех зерновых грузов порта», – рассказал генеральный директор компании «Бега» Алоизас Кузмарскис.

Новый сезон уборки урожая «Бега» встретит увеличением мощностей по перевалке сельхозпродукции на 25 % – к 1 августа закончится строительство шести зернохранилищ силосного типа общей вместимостью 60 тыс. кубометров, одновременно с ними строятся авто- и железнодорожная станции по приемке зерна, которые, как рассказал технический директор «Беги» Лаймонас Римкус, будут интегрированы в систему центрального терминала перегрузки сельхозпродукции. Это первый этап расширения мощностей, в который компания инвестирует 8 млн евро, а всего в этом году она намерена инвестировать в супраструктуру 12,5 млн евро. На втором этапе, к которому приступят после реконструкции дирекцией порта причалов 67-68 стоимостью 18 млн евро, будут созданы новые мощности для перегрузки сыпучих грузов и построено универсальное хранилище. В результате возможности накопления сельхозпродукции возрастут в «Беге» до 360 тыс. кубометров, и компания сможет переваливать половину поступающего в порт зерна.

«Эти планы возникли в результате подписания долгосрочного договора о сотрудничестве с крупнейшим в Литве предприятием по экспортированию зерна Baltic Agro. Оно обещает переваливать через нас 500 тыс. тонн зерна в год», – поделился руководитель «Беги» А. Кузмарскис.

Baltic Agro, чей оборот в прошлом году составил 160 млн евро, входит в объединение датских фермеров Danish Agro. Это объединение с мировым именем руководит 100 предприятиями в 16 странах Европы, а также во Вьетнаме и Китае и имеет годовой товарооборот свыше 4 млрд евро.

По словам руководителя Baltic Agro Арунаса Бельскиса, раньше компания экспортировала часть зерна, около 500 тыс. тонн, через латвийские порты Лиепая и Рига, но, ознакомившись с технологией и условиями, которые предлагает «Бега», решила работать с ней.

«Представляете, как это удобно – каждый литовский фермер, с которым мы работаем, может сдать свой урожай прямо здесь, в «Беге», где имеется лаборатория по контролю за качеством зерна, станция сортировки по 10 сортам, станции очистки, сушки, упаковки. Нас очень впечатлили мощности компании, технологические новшества и размах строительства. Безусловно, мы в дальнейшем будем сотрудничать только с Клайпедским портом, с «Бегой», – утверждал А. Бельскис.

Как рассказал Л. Римкус, построенная три года назад автостанция может принимать по 200-300 груженых автомашин в сутки, железнодорожная – выгружать по два вагона одновременно. Логистический центр оснащен системами электронного учета грузов, их передвижения на каждом этапе и документирования. После вступления в строй пирса к нему могут швартоваться по два судна одновременно и обрабатываться реверсно, то есть как выгружать зерно, так и брать его на борт. Небольшие партии зерна доставляются сюда судами из Швеции, Эстонии, Финляндии. Сейчас глубина у стенки пирса составляет 14,5 м, и «Бега» уже принимала одно крупное судно, погрузив на него 75 тыс. тонн зерна. В скором будущем дирекция порта обещает углубить дно у пирса до 16,5 м, чтобы принимать суда-стотысячники.

«Вместе с портовыми компаниями мы стремимся к тому, чтобы вся литовская сельхозпродукция экспортировалась через Клайпедский порт, а для этого нужны современные терминалы и технологии, удобные подъездные пути, глубоководные причалы. Дирекция вкладывается в развитие инфраструктуры, портовые компании тоже не скупятся на многомиллионные вложения, и эта синергия – прекрасный образец сотрудничества государственного и частного капитала. Мы попросили компанию «Летувос гяляжинкяляй» постараться, чтобы большая часть экспортного зерна собиралась ее логистическими центрами и перевозилась в порт по железной дороге, что решило бы многие проблемы. Имея такие мощности, следует настойчивее привлекать в порт экспортеров зерна из Беларуси, России, Казахстана, Украины», – считает глава дирекции Клайпедского порта Арвидас Вайткус.

Елена ЛИСТОПАД

Метки: N14 (1154) 6 апреля, Клайпедский порт, Литовские земледельцы, Экспорт зерна