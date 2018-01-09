К обнародованному списку агентов КГБ нужно относиться критически – ЦИГРЖЛ

Относиться к недавно опубликованному журналу регистрации архивных личных дел советской службы безопасности – КГБ следует критически, утверждает Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ).

В обнародованном в понедельник сообщении ЦИГРЖЛ отмечает, что все внесенные в этот список агенты вербовались КГБ или другими подразделениями советской безопасности, однако не все эти лица хотели сотрудничать с советской безопасностью, а, кроме того, не следует подходить к работе всех агентов с одинаковыми мерками.

“Некоторые арестованные во время войны партизанами связные, партизаны или не связанные с партизанами люди соглашались стать агентами или информаторами, чтобы вырваться из НКВД, однако когда из отпускали, они уходили в лес, а о вербовке сообщали партизанам или близким людям, или же прятались где-то еще”, – утверждает центр.

По словам историков, изучающих период советской оккупации, были связанные с подпольем люди, которые завербовывались с разрешения партизан и по согласованию с ними снабжали НКВД – МГБ дезинформацией. Некоторые люди после вербовки пытались вводить сотрудников госбезопасности в заблуждение, снабжали их ненужной информацией, избегали сотрудничества. Были случаи, когда человек был завербован, вынужден сотрудничать, но, не желая этого, пытался уехать на Запад, в связи с чем на несколько человек заводились уголовные дела.

В минувшую субботу ЦИГРЖЛ в субботу завершил публикацию данных журнала регистрации архивных личных дел агентов КГБ, которая продолжалась пять лет. Резонанс вызвали данные о том, что в годы советской оккупации КБЛ были завербованы в качестве агентов актер Донатас Банёнис и дирижер Саулюс Сондяцкис.

“Относиться к обнародованному списку, как и к многим документам КГБ, следует критически. Весь журнал регистрации агентов написан от руки. Несколько человек, вписанные в конце, записаны немного другой ручкой, другим почерком. Не сохранена хронологическая очередность, поэтому проверке данных из журнала было уделено повышенное внимание. В числе записанных в конце лиц – не только Д. Банёнис, С. Сондяцкис, но и Антанас Урбонас, который выдал Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса (одного из командиров литовских партизан – ред.), и сомнений в его сотрудничество с КГБ не возникает”, – отмечает ЦИГРЖЛ.

Как говорится в сообщении центра, обнародовать документы КГБ он обязан в соответствии с законом. Обнародование журнала началось в конце 2012 года, а завершилось 5 января этого года. Проанализированы данные 1669 человек.

BNS

Метки: Литва