К обязательствам “Газпрома” перед ЕК в Литве относятся скептически

Представители Литвы скептически относятся к взятым российским газовым концерном “Газпром” обязательствам перед расследовавшей его деятельность в Центральной и Восточной Европе Еврокомиссией (ЕК) и его обещаниям разрешить свободно торговать газом.

Глава холдинга энергетических предприятий Lietuvos energija Далюс Мисюнас говорит, что предприятию еще предстоит внимательно ознакомиться с обязательствами “Газпрома” и только потом можно будет принимать решение, что ответить ЕК. Однако, по словам Д. Мисюнаса, эти обязательства запоздали.

“Обязательства “Газпрома” запоздали. Поскольку теперь действует терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) в Клайпеде, “Газпром” утратил значительные рычаги влияния в странах Балтии. Торговля газом между Литвой и Эстонией идет с начала 2015 года, в этом году подключится еще и Латвия, если, конечно, не будут продолжать совать палки в колеса либерализации рынка”, – сказал BNS Д. Мисюнас.

По его словам, после того, как начнется активная торговля газом между государствами, можно будет оценивать, чего стоят обязательства “Газпрома”.

“Уже совсем скоро – когда мы начнем более активную торговлю в Балтийском регионе, будет видно, чего стоят эти обещания “Газпрома”, особенно связанные со свободной торговлей: выбором точек доставки газа и сделками по обмену, которые являются неотъемлемыми инструментами нормального, эффективно действующего газового рынка”, – сказал глава Lietuvos energija.

На его взгляд, необходимо юридически обязать российский концерн выполнять правила европейского рынка.

Инициировавший антимонопольное расследование ЕК деятельности “Газпрома” тогдашний министр энергетики Литвы Арвидас Сякмокас говорит, что к любым предложениям “Газпрома” нужно относиться с осторожностью и внимательно изучать, не оставил ли концерн правовые лакуны, которые позволили бы ему сохранить монопольное влияние.

“Нужно еще очень внимательно посмотреть эти обязательства, потому что часто бывают такие правовые лакуны, которые позволяют использовать против потребителей определенные рычаги, сохранить определенное влияние. Это, на мой взгляд, может быть связано и со вторым (газопроводом) Nord Stream, при помощи которого хотят обойти Украину. Достаточны ли обязательства, нужно еще очень внимательно изучить – я не знаю, сохраняется ли условие take or pay (“бери или плати”), или же от него отказались. Зная практику “Газпрома”, я был бы очень осторожен”, – сказал BNS А. Сякмокас, который в январе 2011 года обратился в ЕК с жалобой на злоупотребления “Газпромом” доминирующим положением на рынке, и в сентябре 2012 года ЕК начала расследование.

По его словам, даже если “Газпром” исправит свою прежнюю практику, это еще не означает, что концерн может быть освобожден от ответственности за нечестную монопольную деятельность в прошлом. По его словам, вполне вероятно, что ЕК примет обязательства “Газпрома”, потому что руководители некоторых стран – членов Евросоюза говорят об улучшении отношений с Россией.

Глава литовского Совета по конкуренции (антимонопольной службы) Шарунас Кясяраускас в понедельник сказал BNS, что нет гарантий того, что ЕК примет обязательства “Газпрома”.

Замечания по поводу обязательств “Газпрома” могут представить и другие участники рынка – покупающие российский газ предприятия Achema, Kauno termofikacijos elektrine (Каунасская термофикационная электростанция), Dujotekana, Haupas.

ЕК в понедельник сообщила, что “Газпром” пообещал, что страны Центральной и Восточной Европы смогут свободно торговать российским газом, а “Газпром” будет поставлять его по конкурентной цене. В долгосрочных договорах по газу “Газпром” позволит клиентам заново условиться о цене на газ, концерн также пообещал создать условия для обмена газом.

BNS

Метки: Lietuvos energija, газ, Газпром, Кясяраускас, Литва, Мисюнас