К отопительному сезону готовы

В Вильнюсе начат отопительный сезон. Предприятие – поставщик тепловой энергии в столице Vilniaus šilumos tinklai (Вильнюсские тепловые сети) объявило о готовности к новому отопительному сезону.

По действующему порядку, новый отопительный сезон объявляется, когда трое суток подряд среднесуточная температура будет ниже + 10 градусов С. Как и раньше, сначала начнут отапливать лечебные учреждения, садики и школы.

Подготовку зданий должны обеспечить управляющие и осуществляющие надзор за помещениями. О готовности здания Вильнюсские тепловые сети решают по представленному акту подготовки к отопительному сезону. По данным Вильнюсских тепловых сетей, пока только треть зданий в Вильнюсе готова к началу нового отопительного сезона. Поставщики тепла рекомендуют эксплуатирующим предприятиям как можно быстрее завершить подготовку к началу отопительного сезона.

Потребители тепла имеют право сами решать о дате начала и окончания отопительного сезона, сообщает центр обслуживания клиентов Вильнюсских тепловых сетей.

Очередность подключения отопления в 2017-2018 году:

в1-2-й день будут подключены районы: Фабийонишкес, Сянаместис, Шнипишкес, Каролинишкес, Лаздинай, Ново-Вильня, Балтупя;

во 2-3-й день – Антакальнис, Жирмунай, Пашилайчяй, Виршулишкес, Юстинишкес, Жверинас, Науяместис, Киртимай;

в 3-4-й день – Паняряй, Науйининкай, Расос, Вилкпеде, Вяркяй.

В последние годы отопительный сезон начинался в начале октября: в 2015 году – 8 октября, в 2016-м – 6 октября.

Инф. «ЛК»

Метки: N40 (1180) 5 октября, Вильнюсские тепловые сети, отопительный сезон