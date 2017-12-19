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К. Пукас называет решение КС несправедливым, намерен обратиться в Страсбургский суд

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Литовский парламентарий Кястутис Пукас называет решение Конституционного суда (КС) о нарушении им присяги несправедливым и намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.  

“Я плохо оцениваю, считаю, что это несправедливо. Если я не совершал никакого преступления, обвинять в том, что я нарушил Конституцию, нарушил присягу … Суд стремился к популярности, следуя большому скандалу, который сделали, но оснований нет”, – заявил К. Пукас во вторник журналистам в сейме.

“Я обращусь в Страсбург, в ЕСПЧ, будем искать справедливость”, – добавил депутат.

Во вторник   Конституционный суд (КС) заявил, что   член литовского сейма Кястутис Пукас нарушил конституцию и присягу, когда, согласно подозрениям, домогался помощниц и претенденток на этот пост.

Такой вывод КС позволяет продолжить начатый в отношении парламентария импичмент. Первая вице-председатель сейма Рима Башкене подтвердила, что импичмент К.   Пукасу будет рассмотрен на заседании 12 января.

Если КС приходит к выводу, что конкретные действия лица, в отношении которого начат импичмент, противоречат Конституции, то сейм голосует по вопросу лишения его депутатского мандата. Для лишения депутатского мандата за соответствующее решение должны проголосовать 85 парламентариев.

Пятого декабря литовский парламент во вторник лишил правовой неприкосновенности парламентария Кястутиса   Пукаса, чтобы прокуроры могли предъявить ему подозрения в сексуальных домогательствах и нарушении правил хранения оружия.

BNS

Метки: 

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