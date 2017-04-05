К. Шлюжас: отмена платы за роуминг – серьезный вызов для всего рынка

Глава обновленной компании услуг ТВ, Интернета и мобильной связи Telia Lietuva Кястутис Шлюжас говорит, что отмена платы за роуминг во всем Евросоюзе (ЕС) с середины этого года станет вызовом для всего рынка.

“Это довольно серьезный вызов для всего сектора. Идея очень хорошая, но есть один нюанс – на литовском рынке мобильной связи цены у нас одни из самых низких в ЕС, у всех операторов довольно низкие цены на роуминг с другими операторами, и они ниже, чем отрегулировала Европа. Часть людей, которые ездят за рубеж, постоянно растет, но их число не слишком велико, так что возникает вопрос, что лучше – повысить цены на услуги для всех незначительно или же повысить только для тех, кто путешествует. Сейчас мы находимся между молотом и наковальней, внимательно читаем, что написано в европейских регламентах, и пытаемся найти компромисс”, – сказал К. Шлюжас в интервью BNS.

По его словам, предприятие думает, как приспособиться к новому регулированию.

“Мы рассматриваем разные варианты. Прежде всего, нам нужно унифицировать интерпретацию европейского требования, потому что есть определенные двусмысленности. Времени осталось немного, и за месяц до проведения директивы в жизнь уже нужно будет сказать точно. Пока на этом этапе знаков вопроса больше, чем хотелось бы”, -сказал глава Telia Lietuva.

В начале февраля представители Европарламента (ЕП), Европейского Совета и Еврокомиссии установили цены, которые операторы мобильной связи с середины июня этого года будут применять в отношении друг друга, когда их клиенты будут пользоваться сетью другого оператора связи ЕС. Это соглашение еще должны окончательно утвердить ЕП и Европейский Совет.

Договорено, что оптовая цена за минуту разговора не может быть выше 3,2 цента, за СМС-сообщение – 1 цента, а за 1 гигабайт интернет-данных – 7,7 евро. Последняя цена до 2022 года постепенно должны быть снижена до 2,5 евро.

Плата за роуминг для потребителей ЕС должна быть отменена с середины июня этого года, однако компенсировать траты своих клиентов на услуги за рубежом должны будут сами операторы. В Литве цены на услуги мобильной связи – самые низкие во всем ЕС, поэтому затраты литовских компаний мобильной связи из-за зарубежных поездок их клиентов, по всей вероятности, будут больше.

BNS

Метки: Telia, Кястутис Шлюжас, Литва, роумин