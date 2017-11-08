К столетию Литвы в следующем году приурочено более тысячи мероприятий

К столетию Литвы, которое будет отмечаться в следующем году, по всей стране будет проведено более тысячи мероприятий, еще более семидесяти мероприятий пройдет за рубежом.

За сто дней до 16 февраля, когда и будет отмечаться исторический юбилей, с Вильнюсского железнодорожного вокзала во вторник вечером отправится поезд – так называемый “Экспресс столетия” – в Шилуте. Пассажирам экспресса, которые отправятся в Шилуте, будет предложено написать открытку “Спасибо”, то есть посвятить благодарность стране или важному для них лично человеку, историки будут читать пассажирам экспресса лекции о столетии государства. В среду в Президентском дворце будут вывешены часы, отсчитывающие оставшиеся до 16 февраля дни.

По словам координатора приуроченной к столетию государства программы Неринги Вайсброде, мероприятия будут проходить по трем направлениям – “узнавай, создавай, просвещай”, предусмотрено 11 основных видов деятельности: фильмы, выставки, информационные кампании, в них включены и Праздник песни, и программа, посвященная 16 февраля, и пр. Планируется показать 17 фильмов, организовать 9 выставок, большинство их начнется в 2018 году, часть мероприятий начинается уже на этой неделе.

Основными датами мероприятий будут 16 февраля и 30 июня – 6 июля, когда будет проходить Праздник песни.

На приуроченную к столетию государства в бюджете этого года выделено 3,66 млн. евро, в следующем году – еще более 7,5 млн. евро, основные средства пойдут на создание фильмов и организацию выставок.

Столетие государства Литва будет отмечать в 2018 году. 16 февраля 1918 года Литовский Совет под председательством Йонаса Басанавичюса подписал в Вильнюсе документ о восстановлении независимого Литовского государства.

Написанный от руки текст этого документа – постановления от 16-го февраля 1918 года на литовском и немецком языках с подписями 20 сигнаторов обнаружил в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

Историки считают, что в тот день могло быть подписано несколько аналогичных документов, местонахождение которых до сих пор неизвестно.

BNS

Метки: Литва, столетие Литвы