К столетию Польши семь локомотивов исполнили гимн

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В пятницу в Вильнюсе по случаю приближающегося столетия независимости Польши семь локомотивов исполнили гимн этой страны.

«Исполненный локомотивами гимн символизирует отношение Литовских железных дорог — мы верим в нестандартные решения, ломаем стереотипы прошлого и являемся современным партнером для наших клиентов», — сказал гендиректор Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) Мантас Бартушка.

Септет локомотивов исполнил польский гимн под руководством первой скрипки Литовского государственного симфонического оркестра Збигнева Левицкого.

«Я литовский поляк, так что этот праздник дорог и для меня. Большое впечатление на меня произвела работа не в окружении искусства, а в техническом окружении», — сказал скрипач.

В этом году Литовские железные дороги таким же манером исполнили и гимн Литвы «Национальная песнь», посвященный столетию Литовского государства. Тогда оркестром локомотивов руководил дирижер Донатас Каткус.

День независимости Польши отмечается 11 ноября.

BNS