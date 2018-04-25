К сведению пассажиров

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«Литовские железные дороги» запустили новый маршрут для жителей Вильнюсского региона, сообщает пресс-служба компании. Поезда отправляются по направлению Вильнюс — аэропорт — Яшюнай с остановками в Юодшиляй, Валчюнай, Парудаминисе, Тяряшишкес.

Заместитель гендиректора ЛЖД Линас Баужис подчеркнул, что поездка по новому маршруту занимает всего 40 минут, что позволит людям, работающим в столице, добираться до города более безопасно и комфортно.

Поезда по маршруту Вильнюс — Яшюнай курсируют восемь раз в день. Расписание составлено с учетом потребностей жителей, ездящих в столицу на работу. Также изменился график движения железнодорожного транспорта. Расписание обновлено на популярных маршрутах, таких как Вильнюс — Каунас, а также ряде региональных направлений. Информация об изменениях доступна на сайте ЛЖД.

Ранее компания представила долгосрочную стратегию развития ЛЖД до 2030 года. Ожидается, что в следующие несколько лет почти в два раза увеличится пассажиропоток — до восьми миллионов человек.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt