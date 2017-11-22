К требованиям медиков присоединились учителя

Делегаты съезда Литовского профсоюза работников сферы просвещения не предоставили полномочия председателю организации Андрюсу Навицкасу для подписания коллективного договора в сфере образования и науки. Решение принято единогласно. Более 100 представителей профсоюза также сформулировали требования, которые должны быть учтены в коллективном договоре отрасли.

Работники сферы просвещения требуют с 1 января 2018 года повысить зарплаты учителям на 20% (в том числе педагогам, работающим в учреждениях дошкольного воспитания, учреждениях профессионального обучения и неформального развития, специалистам, оказывающим помощь ученикам, и другим специалистам, работающим в учебных заведениях), а с 1 сентября 2018 года сократить число детей в детсадовских группах и школьных классах. Участники съезда также требуют, чтобы в коллективном договоре были предусмотрены четкие и конкретные принципы новой модели оплаты учительского труда, обязательства поднять зарплаты.

«Просветительское общество окончательно убедилось, что власть несколько десятилетий водила его за нос. Министерство, возглавляемое Юргитой Пятраускене, продолжает эти традиции и не только идет по пути высокомерия, неуважения к педагогам, но еще все чаще прибегает к разным способам введения в заблуждение, в том числе к подделке документов», — отметил председатель Литовского профсоюза работников сферы просвещения Андрюс Навицкас.

Кроме того, на съезде были единогласно одобрены требования Литовского движения медиков, которые представил председатель правления движения Витаутас Касюлявичюс. Медики также требуют с 1 января поднять им зарплаты на 30%.

Инф. «ЛК»

Метки: N47 (11867) 23 ноября, Андрюс Навицкас, зарплаты, профсоюзы, требования