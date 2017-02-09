К выходным в Литве мороз ослабнет, а на следующей неделе – оттепель

В пятницу ночью в Литве ожидаются морозы, в выходные дни они немного ослабнут, а на следующей неделе ожидается оттепель, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

В пятницу ночью будет 9–13, а в Вильнюсе – до 18 градусов мороза. Днем будет облачно с прояснениями, 2-4 градуса мороза.

В субботу ночью будет минус 6–8, а днем – 2–5 градуса мороза, сходная температура сохранится и в воскресенье, а также в понедельник.

Со вторника ожидается оттепель – днем температура должна подняться до 2–5 градусов тепла.

BNS

Метки: Литва, Погода