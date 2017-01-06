К. Юшчюс: кредит для расчета за акции Auga Group предоставил “Сбербанк”

Литовский предприниматель Кястутис Юшчюс подтвердил BNS, что средства для управляемой им группы Baltic Champs Group для расчета за акции одной из крупнейших в стране компаний инвестиций в сельское хозяйство – Auga Group предоставило подразделение российского государственного банка “Сбербанк” в Австрии.

“Да, могу подтвердить, но это Sberbank Europe (подразделение российского госбанка “Сбербанк” в Австрии – BNS), действующее совершенно отдельно и обладающее собственным балансом, оно действует как европейский банк, у которого есть подразделения в Германии. Мы работаем со “Сбербанком” уже 10 лет, поскольку работали с ним на одном из рынков, то они нас хорошо знают, и в определенном смысле это логично”, – сказал BNS К. Юшчюс.

На этой неделе литовская деловая газета Verslo zinios сообщила, что Baltic Champs Group , контролируемая К. Юшчюсом, получила кредит в размере 40 млн. евро российского госбанка “Сбербанк”. Среди акционеров Auga Group, акции которой были приобретены, был и предприниматель Гядиминас Жемялис, строивший вместе с российскими партнерами аэропорт Раменское в Москве.

“Наш бизнес в России очень большой, а под крупный кредит, естественно, требуются залоги и гарантии. Наш бизнес им “Сбербанку – BNS) хорошо известен, финансируется этим же банком и им значительно проще принять решения о финансировании, чем другому банку, который ничего не хочет знать о России и о том, что мы там делаем. С 2007 года мы являемся клиентами этого года и всегда проводили все проекты через этот банк – в России мы построили бизнес по выращиванию грибов через этот банк , развивали, расширяли, наша (кредитная) история в этом банке хорошая”, – пояснил К. Юшчюс.

Baltic Champs Group в Московской области, в Кашире, владеет “Национальной грибной компанией Кашира”, а в Польше – производителем компоста Mycela.

В декабре прошлого года Baltic Champs Group заплатила за акции Auga Group, приобретенные в сентябре прошлого года по опционным договорам и увеличила свою долю в этой компании до 88,13%. За акции К. Юшчюс заплатил 41,933 млн. евро, а расчет был произведен за счет средств, полученных от финансовых институтов и Baltic Champs Group.

BNS

Метки: Кястутис Юшчюс, Литва, Сбербанк