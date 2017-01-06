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К. Юшчюс: кредит для расчета за акции Auga Group предоставил “Сбербанк”

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Литовский предприниматель Кястутис Юшчюс подтвердил BNS, что средства для управляемой им группы Baltic Champs Group для расчета за акции одной из крупнейших в стране компаний инвестиций в сельское хозяйство – Auga Group предоставило подразделение российского государственного банка “Сбербанк” в Австрии.

“Да, могу подтвердить, но это Sberbank Europe (подразделение российского госбанка “Сбербанк” в Австрии – BNS), действующее совершенно отдельно и обладающее собственным балансом, оно действует как европейский банк, у которого есть подразделения в Германии. Мы работаем со “Сбербанком” уже 10 лет, поскольку работали с ним на одном из рынков, то они нас хорошо знают, и в определенном смысле это логично”, – сказал BNS К. Юшчюс.

На этой неделе  литовская деловая газета Verslo zinios сообщила, что Baltic Champs Group , контролируемая К. Юшчюсом, получила кредит в размере 40 млн. евро российского госбанка “Сбербанк”. Среди акционеров Auga Group, акции которой были приобретены, был и предприниматель Гядиминас Жемялис, строивший вместе с российскими партнерами аэропорт Раменское в Москве.

“Наш бизнес в России очень большой, а под крупный кредит, естественно, требуются залоги и гарантии. Наш бизнес им “Сбербанку – BNS) хорошо известен, финансируется этим же банком и им значительно проще принять решения о финансировании, чем другому банку, который ничего не хочет знать о России и о том, что мы там делаем. С 2007 года мы являемся клиентами этого года и всегда проводили все проекты через этот банк – в России мы построили бизнес по выращиванию грибов через этот банк , развивали, расширяли, наша (кредитная) история в этом банке хорошая”, – пояснил К. Юшчюс.

Baltic Champs Group в Московской области, в Кашире, владеет “Национальной грибной компанией Кашира”, а в Польше – производителем компоста Mycela.

В декабре прошлого года Baltic Champs Group заплатила за акции Auga Group, приобретенные в сентябре прошлого года по опционным договорам и увеличила свою долю в этой компании до 88,13%. За акции К. Юшчюс заплатил 41,933 млн. евро, а расчет был произведен за счет средств, полученных от финансовых институтов и Baltic Champs Group.

BNS

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