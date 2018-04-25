К забастовке из-за штатной оплаты труда педагогов присоединяется еще 10 школ

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Еще десять школ присоединятся в среду к продолжающейся забастовке педагогов из-за введенной в этом году в Литве системы штатной оплаты труда.

Из-за вступившего в силу в сентябре порядка начисления зарплат в общей сложности будут протестовать учителя 24 школ.

Участники забастовки утверждают, что система непрозрачна и несправедлива, потому что министерство должным образом не позаботилось о проведении реорганизации в жизнь, а учителя во всей Литве получают за одну и ту же работу разные зарплаты из-за возможности субъективно интерпретировать порядок.

Министерство образования и науки собирается посетить школы, которые сталкиваются с проблемами при проведении в жизнь новой системы, а в конце этого года внести предложения по ее исправлению.

Министерство утверждает, что зарплаты учителей после реорганизации увеличились.

Оппозиционные консерваторы из-за начавшихся забастовок намерены инициировать интерпелляцию министру образования и науки Юргите Пятраускене.

BNS