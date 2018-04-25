К Земле приближается астероид крупнее знаменитого челябинского

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Обнаруженный астрономами в этом месяце астероид 2019 EA2 приближается к Земле. По данным Национального аэрокосмического агентства США (NASA), небесное тело диаметром до 39 метров со скоростью 5 км/с приблизится 22 марта к нашей планете на минимальное расстояние, которое составит 303733 км, сообщает CNET. Это меньше, чем расстояние от Земли до Луны (384467 км).

Опасности для землян 2019 EA2 не представляет. Примечательным является тот факт, что астрономы смогут наблюдать за достаточно крупным объектом (его размеры могут почти вдвое превосходить астероид, обрушившийся на Челябинскую область в 2013 году), который был обнаружен заранее. Отмечается, что регулярно более мелкие небесные тела проносятся и на более близких расстояниях к нашей планете, но зачастую фиксируются эти события уже после того, как они пролетели.

«Это явление абсолютно безопасно. Если уже до тысяч километров расстояние определено, то он [астероид] точно пролетит мимо на расстоянии 300 тыс. километров», — сообщил агентству ТАСС астроном-наблюдатель томского планетария Евгений Парфенов.

Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O — Massimo (@Rainmaker1973) March 15, 2019

Впрочем, добавил он, если ученые ошиблись, и астероид упадет на планету, то тогда остается надеяться, что он пролетит мимо городов. «Когда падал знаменитый челябинский метеорит, повышибало стекла домов. По официальным данным, пострадали 1,5 тысячи человек — они смотрели за его падением стоя у окон и пострадали от осколков, когда стекла выбило ударной волной. Здесь волна будет такая, что пострадают не стекла, а целые здания. Но если он улетит в глушь, то никто даже не заметит», — рассказал Парфенов.

В Солнечной системе перемещается огромное количество комет и астероидов. Основная их масса (более 98%) сосредоточена в главном поясе астероидов (расположенном между орбитами Марса и Юпитера), поясе Койпера и облаке Оорта (существование последнего пока подтверждают только косвенные данные).

Периодически некоторые объекты этих областей в результате столкновений с соседями и/или под воздействием гравитации более крупных объектов покидают привычные орбиты и могут направляться, в том числе, к Земле, отмечает Википедия.

Как уточнил агентству ТАСС профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества Уральского федерального университета (УрФУ), исследователь челябинского метеорита Виктор Гроховский, сейчас на контроле научного сообщества стоит примерно 20 тысяч астероидов, которые сближаются с Землей и пересекают ее орбиту. Это явление нельзя увидеть невооруженным глазом, однако существуют аппараты и станции, следящие за приближающимися астероидами.

Самым известным за последние годы стало падение метеорита 15 февраля 2013 года в Челябинской области. Размер астероида составлял около 19,8 метров в поперечнике при массе 13 тысяч тонн. Тогда ранения получили около полутора тысяч жителей. 16 октября крупнейший фрагмент метеорита массой около 600 кг был поднят из ила на дне озера Чебаркуль с глубины примерно 20 метров.



NEWSru.com