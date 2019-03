К Земле приближается астероид крупнее знаменитого челябинского

Обнаруженный астрономами в этом месяце астероид 2019 EA2 приближается к Земле. По данным Национального аэрокосмического агентства США (NASA), небесное тело диаметром до 39 метров со скоростью 5 км/с приблизится 22 марта к нашей планете на минимальное расстояние, которое составит 303733 км, сообщает CNET. Это меньше, чем расстояние от Земли до Луны (384467 км).

Опасности для землян 2019 EA2 не представляет. Примечательным является тот факт, что астрономы смогут наблюдать за достаточно крупным объектом (его размеры могут почти вдвое превосходить астероид, обрушившийся на Челябинскую область в 2013 году), который был обнаружен заранее. Отмечается, что регулярно более мелкие небесные тела проносятся и на более близких расстояниях к нашей планете, но зачастую фиксируются эти события уже после того, как они пролетели.

«Это явление абсолютно безопасно. Если уже до тысяч километров расстояние определено, то он [астероид] точно пролетит мимо на расстоянии 300 тыс. километров», — сообщил агентству ТАСС астроном-наблюдатель томского планетария Евгений Парфенов.

Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O

— Massimo (@Rainmaker1973) March 15, 2019