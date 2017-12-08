Кабмин будет добиваться дискуссий о переводе часов, но будет нелегко

Правительство предпринимает первые шаги по переговорам и собирается обсудить с Еврокомиссией (ЕК) пересмотр директивы о времени, однако путь этот будет нелегким, говорит литовский премьер Саулюс Сквярнялис.

Представители команды премьера говорят, что Литва может сформулировать свою позицию в вопросе о переводе часов еще в этом месяце.

“Мы делаем реальные шаги: вчера в правительстве было обсуждение, и министр коммуникаций и транспорта поддержал эту инициативу Финляндии (обсудить директиву – BNS ). Я думаю, что путь не будет простым, но это нужно, а основание – этого хотят наши жители. Мы действительно чувствуем себя посредственно, когда приходится переводить время”, – сказал журналистам в среду премьер.

Он убежден, что когда Литва поднимет этот вопрос, будут озвучены традиционные контраргументы, что возникнут проблемы в стыковке рейсов, рабочего времени и прочие неудобства.

“Если бы это было всеобщее решение – то это одно. Но, очевидно, другим странам, особенно находящимся в более благоприятных климатических условиях, это не так актуально”, – признал он.

Между тем, пресс-секретарь премьера Томас Бяржинскас сообщил BNS , что во вторник в правительстве состоялись консультации с представителями министерств, сейма, на которых “было принято решение искать способы официально начать дискуссии в европейском формате”.

Как сообщил портал 15 min . lt , министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис на заседании Совета ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике поддержал позицию Финляндии о необходимости дискуссии о смене времени. Пока это не является официальной позицией правительства.

Стрелки часов в Литве, как и во всех странах ЕС, согласно директиве блока, переводятся дважды в год с вводом и отменой летнего времени. Летнее время отзывается в последнее воскресенье октября, когда стрелки переводятся на час назад. Зимнее время действует до последнего воскресения марта.

Действие директивы не ограничивается. Брюссель каждые пять год объявляет коммюнике, в котором намечается точный график ввода и отмены летнего времени.

BNS

Метки: Литва, Перевод часов, Саулюс Сквярнялис