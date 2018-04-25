Кабмин Литвы будет решать, как снизить рост цен на газ и электричество

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На этой неделе литовская Комиссия по контролю над ценами и энергетикой должна огласить окончательные показатели цен на электроэнергию и газ на 2019 год, которые будут выше на – 15-20%, поэтому правительство намерено обсудить пути их снижения. Меры будут обсуждаться на совещании в среду, однако конкретные действия пока не разглашаются.

«Определенные шаги правительством уже сделаны, и это позволило сократить прогнозируемый рост цен приблизительно от 30 до 15%. Кабмин видит дополнительные возможности, неиспользованные резервы, которые могут способствовать снижению цен», – сказал BNS советник премьера Томас Бяржинскас.

Премьер Саулюс Сквярнялис на минувшей неделе заявил, что растущие цены на электроэнергию и газ вызывают у него беспокойство. Он добавил, что у правительства ограниченные возможности влиять на цены, однако будет поиск остановки этого роста.

Опрошенные BNS участники рынка ранее в ноябре прогнозировали, что электроэнергия и газ для бытовых потребителей с января следующего года могут подорожать приблизительно на 15–20%, а электроэнергия для бизнеса может увеличиться в цене даже на 30-60%.

Последний раз электроэнергия для потребителей дорожала в 2013 году, затем лишь дешевела. Газ дешевел с 2014 года, когда «Газпром» предоставил скидку, однако когда срок ее действия закончился в июле прошлого года, он подорожал на 5-8%. В начале этого года он вновь подешевел почти на 8%, однако только для бытовых потребителей, использующих газ для приготовления пищи.

BNS