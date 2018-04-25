Кабмин Литвы дал добро на подписание с Вьетнамом договора о депортации лиц

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Литовское правительство в четверг дало добро на подписание договора Литвы с Вьетнамом, который позволит быстрее депортировать нелегальных прибывших в страну лиц.

Этот договор министр внутренних дел Эймутис Мисюнас должен подписать в конце января, во время поездки в Ханой.

Документ намного актуальнее для Литвы, потому что литовцы во Вьетнам не мигрируют.

Э. Мисюнас сказал на заседании правительства, что в год границу Литвы нелегально пересекает около 200 человек, преимущественно — вьетнамцы.

«В масштабах Литвы это действительно актуальная проблема», — сказал глава МВД.

С проблемой нелегальных мигрантов из Вьетнама Литва сталкивалась в течение всего периода своей независимости, однако в последние годы их поток в страну был непостоянным.

По данным погранведомства, в 2015 году из Литвы было депортировано 374 вьетнамца, в позапрошлом — 210, в 2017 году — 85, а в этом году — 122.

Литва депортировала вьетнамцев и до этой поры, однако процесс был намного сложнее.

Как сообщает погранведомство, задерживаемые в Литве вьетнамцы по-разному хитрят — не предъявляют документы, которые полагается иметь при себе, затушевывают титульный лист паспорта или представляются несовершеннолетними.

«Этот процесс высылки затягивается через посольство и так далее, поэтому после подписания договора эти вопросы по установлению личности, получению гражданства или высылке будут точно решаться быстрее», — сказал Э. Мисюнас.

«Этот договор очень нужен Литве и Литва долгие годы это инициировала, и в конце концов договорились», — добавил он.

Нелегальные мигранты из Вьетнама через Литву следуют в Западную Европу из Белоруссии или Латвии, а туда они попадают из России.

BNS

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