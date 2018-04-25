Кабмин Литвы готовится к хаотичному Brexit

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Литовское правительство подготовило план шагов, которые потребуются, если Великобритания выйдет из Евросоюза без всяких соглашений.

Этот сценарий планируется обсудить на совещании кабинета министров в среду. Британские парламентарии должны проголосовать по договору выхода из ЕС во вторник вечером.

Как говорится в материалах правительственного совещания, если договор не будет утвержден, то Литва будет вынуждена менять законы о статусе британцев в Литве, прямых налогах, авиационном и морском транспорте, признании квалификации.

Органы власти также «оценили политическое и возможное финансовое воздействие взносов Литвы в бюджет ЕС, в случае, если не будет достигнуто соглашение, а также о дополнительных таможенных мощностях», говорится в документе МИД.

Соединенное Королевство должно выйти из ЕС 29 марта. В результате длившихся полтора года переговоров британское правительство и ЕС согласовали условия выхода в ноябре прошлого года, однако велика вероятность того, что во вторник британский парламент их отклонит.

BNS