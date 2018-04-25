Кабмин Литвы может взять на себя новые обязательства по зарплатам учителей в 2020 году

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Литовское правительство только с 2020 года сможет взять на себя новые обязательства по повышению зарплат учителей, заявил советник премьера Скирмантас Малинаускас.

«Мы можем говорить о том, что штатная оплата труда учителей до 2020 года такова», – заявил советник премьера Саулюса Сквярнялиса в четверг на переговорах с профсоюзами.

Одним из требований учителей Профсоюза работников сфере просвещения под руководством Андрюса Навицкаса является повышение на 20% коэффициентов постоянной части должностной зарплаты педагогов.

Правительство утверждает, что это обойдется в 130 млн евро, а такая значительная корректировка проекта бюджета следующего года невозможна.

А. Навицкас пока не отступает от требования повышения зарплат учителей со следующего года, однако отмечает, что ждет предложений правительства о том, как могли бы вырасти зарплаты учителей.

BNS