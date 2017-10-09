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Кабмин Литвы начинает рассмотрение проекта бюджета следующего года

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 09, 11:00   |   Комментариев: 0

На этой неделе правительство Литвы начинает рассмотрение проекта бюджета следующего года – в понедельник документ будет представлен министрам, а в среду будет рассматриваться на заседании кабмина.

То, что проект бюджета министры обсудят в понедельник, подтвердил BNS пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас.

Министр финансов Вилюс Шапока на прошлой неделе повторил, что госбюджета 2018 года будет профицитным, однако не раскрыл конкретный план доходов и расходов государства, утверждая, что конкретные цифры станут известны на этой неделе.

По подсчетам главы парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасиса Якялюнаса, профицит бюджета следующего года будет составлять около 200 млн. евро – примерно 0,5% валового внутреннего продукта.

BNS

Метки: 

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