Кабмин Литвы одобрил проект закона о гражданской конфискации имущества

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В среду правительство Литвы одобрило проект закона о гражданской конфискации незаконно приобретенного имущества и сопровождающих актов, которые учреждают создание института гражданской конфискации имущества.

По мнению министерства внутренних дел (МВД) Литвы Эймутиса Мисюнаса, это будет способствовать борьбе с коррупцией и воздействию на представителей криминального мира.

«Опыт зарубежных государств свидетельствует о том, что с целью борьбы с оргпреступностью, а также с интеллектуальными преступлениями, это одна из наиболее эффективных мер пресечения, который помогает закрепить в обществе принципиальную установку «преступления невыгодны», – сказал Э. Мисюнас.

В проекте предусматривается возможность гражданской конфискации имущества лица, которое обвиняется или осуждено за тяжкие преступления и преступления средней тяжести, принадлежит преступной группировке.

Также можно будет конфисковать имущество, если его стоимость не соответствует законным доходам лица и эта разница превышает 100 тыс. евро.

Это действует и в отношении имущества, которое было передано другому физическому или юридическому лицу, которое знало или должно было знать, что стоимость этого имущества не соответствует законным доходам лица.

Однако, до начала процесса конфискации предусматривается проведение исследование имущества – решения по нему будет принимать прокурор, а проводить его будут уполномоченные правительством ведомства.

Процесс гражданской конфискации имущества будет состоять из двух этапов. Сначала лицо обяжут декларировать и обосновать имеющееся имущество и доходы. Если лицо это не сделает, то будет обращение в суд по поводу конфискации имущества, непропорционального доходам.

Решение об обязательстве декларировать и обосновать имущество и доходы в связи с гражданской конфискацией имущества, а при необходимости и об аресте имущества, будет принимать суд. В суд по поводу упомянутых решений обращается прокурор.

BNS