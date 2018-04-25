Кабмин Литвы одобрил смены послов в Польше, Индии и других странах

🔊 Воспроизвести

В среду литовское правительство одобрило смену послов страны в Польше, Индии и еще нескольких государствах.

Посол Польши Шарунас Адомавичюс будет отозван с должности 7 ноября и после этого выйдет на пенсию. Пока не ясно, кто будет назначен новым главой представительства правительства в этой стране.

Между тем, новым послом Литвы в Индии с 3 сентября должен стать дипломат Юлюс Пранявичюс. На этой должности он сменит завершившего работу в апреле Лаймонаса Талат-Кялпшу.

Кабмин также одобрил отзыв Лореты Закарявичене с поста посла в Австрии с 10 октября. Сейчас идет поиск нового посла в Вене.

С 5 августа также будет отозвана посол Литвы в Швейцарии Валентина Цайтлер. Это посольство будет ликвидировано.

Послов в Литве назначает президент по представлению правительства и с одобрения парламентского комитета по иностранным делам.

BNS