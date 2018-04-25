Кабмин Литвы пересматривает сроки реализации задач: 12 важнейших изменений

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В среду литовский кабинет министров уточнит некоторые обязательства, предусмотренные в плане реализации правительственной программы.

Одни сроки переносятся на более позднее время, другие планируется сделать более амбициозными.

Агентство новостей BNS представляет 12 важнейших поправок плана.

Министерский городок. Правительство меняет планы до конца 2021 года переселить министерства в новые помещения. В исправленном плане намечается до третьего квартала 2020 года конкурсным путем выбрать лучшее архитектурное предложение министерского городка и начать проектировочные работы.

Детские пособия. Совершенствование правового регулирования выплаты детских пособий для обеспечения их последовательного увеличения планируется продолжать до третьего квартала 2020 года. До сих пор намечалось, что это будет сделано до конца 2018 года.

Образовательные программы. До сих пор правительство брало обязательство до конца 2018 года подготовить и начать внедрять новые программы дошкольного, начального, основного и среднего образования, однако это обещание не было выполнено. В скорректированном плане предусматривается это сделать до второго квартала 2020 года.

Дополнительные средства для высших школ. Не выполнив обязательство подготовки методики финансирования на основе договорных отношений до конца минувшего года, правительство берет обязательство сделать это до третьего квартала 2019 года. Министерство образования планирует поощрять высшие школы дополнительными средствами, если они будут соблюдать предусмотренные в подписанных договорах результаты и стратегические направления деятельности.

Снижение доступности табака. Правительство отказывается от намерений самостоятельно выдвигать поправки, которые бы узаконили экспонировать табачные изделия и их упаковку у магазинах. Министерство здравоохранения выдвинет соответствующие поправки непосредственно через членов сейма.

Больше стартапов, инновативных компаний. В уточненном плане правительство обещает стремиться к тому, чтобы в 2020 году в стране действовала 1 тыс. стартапов, а доля компаний, занимающихся инновационной деятельностью составляла 53%. До сих пор планировалось, что в следующем году количество стартапов составит 720, а доля инновационных компаний – 48%.

Военные городки. Уточняются сроки, связанные со строительством трех военных городков. В исправленном плане в третьем квартале 2020 года планируется начать инфраструктурные проекты для новых подразделений бригады Zemaitija и батальона в пригороде Вильнюса Рокантишкес. Министерство обороны планирует к этому сроку договориться о концессии, в ближайшее время объявить конкурс на оборудование военных городков в Шяуляй, Шилальском и Вильнюсском районах.

Бюрократия. Правительство обещало учредить Национальный центр общих функций до второго квартала 2019 года. В него планируется интегрировать функции госведомств, которые для предоставления которых требуются решения в сфере информационных технологий. В исправленном плане этот срок перенесен до третьего квартала 2020 года.

Синхронизация электросетей. Прокладку морского кабеля для соединения электросетей Литвы и Польши, которая будет использоваться для синхронизации ЛЭП с Европой, и анализ реализации преобразовательной станции, планируется провести во втором, а не в третьем квартале 2020 года. Между тем, работы подряда по расширению уже существующей перемычки LitPol Link по причине затянувшихся процедур переносятся на третий квартал 2020 года.

„Doing Business“. Опережая цели, Литва стремится подняться выше в рейтинге Всемирного банка Doing Business. В прошлом году она поднялась в этом ежегодном рейтинге на 14-ое место, в 2020 году Литва по условиям для бизнеса хочет стать десятой. Два года назад правительство ставило цель к 2020 году подняться в рейтинге Doing Business на 15-ое место. В конце 2016 года Литва была 21-ой.

Развитие Круонисской ГЭС. Правительство, до конца прошлого года планировало решить вопрос о реализации пятого блока Круонисской гидроаккумулирующей станции, сейчас это намечается сделать в четвертом квартале 2019 года, либо принять решение о модернизации четвертого блока станции.

Государственные пенсии. Системную оценку государственных пенсий и предложения по совершенствованию их системы Кабмин планирует представить в третьем квартале 2019 года. До сих пор это планировалось сделать во втором квартале 2018 года.

BNS