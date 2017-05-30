Кабмин Литвы пока не принял решение об уплаченных компанией Alstom 13 млн. евро

Литовское правительство пока не приняло решение об уплаченной подозреваемым в Литве во взяточничестве французским концерном Alstom компенсации в размере 13 млн. евро.

Пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас подтвердил BNS, что в понедельник кабинету министров было представлено предложение об использовании этих денег, однако решение отложение. Вопрос рассматривался на закрытом совещании правительства.

Рассматривающий дело, в котором подразделение шведского энергетического концерна AlstomPower обвиняется в коррупции в Литве, суд лондонского района Саутворк еще в прошлом году распорядился выплатить деньги Литве.

Денгьи были переведены в июле 2016 года и, по данным BNS, переданы компании энергохолдинга Lietuvos energija – Lietuvos energijos gamyba (бывшая ТЭС Lietuvos elektrine), которую Alstom Power в 2004-2009 годах модернизировала за 208 млн. евро, установив оборудование по устранению серы.

Британская служба по борьбе с крупным мошенничеством (англ. Serious Fraud Office, SFO ) четыре года назад обвинила шведскую Alstom Power в том, что перевела средства бывшим на тот момент посредникам или работникам Lietuvos elektrine под прикрытием соглашения о консультациях, чтобы получить этот крупный заказ. По информации SFO , вероятно, что рассмотрение дела начнется в сентябре этого года.

Литовская правоохрана также проводит досудебное расследование крупного мошенничества и взяточничества, в котором фигурирует Alstom. Последняя, кроме ТЭС Lietuvos elektrine, реконструировала за 43 млн. евро и Каунасскую ГЭС.

BNS

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