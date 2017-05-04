Кабмин Литвы пока не вносит в сейм план реорганизации сети вузов, проведет публичное обсуждение

Правительство Литвы на совещании в среду заслушало планы сформированной премьером рабочей группы по реорганизации сети высших школ, но решение внести эти планы в парламент пока не принято – до его принятия намечается провести публичное обсуждение проекта реорганизации с университетскими сообществами.

“Было принято решение в кабинете, что в ближайшее время будет еще организовано публичное обсуждение этого проекта с членами сенатов и с сообществами всех университетов, чтобы еще раз представить (проект), возможно, что-то скорректируется”, – сказал премьер журналистам премьер.

На прошлой неделе премьер выразил надежду, что в эту среду кабмин утвердит план и он будет внесен в парламент.

По словам С. Сквярнялиса, дискуссия с университетами должна состояться до середины мая.

Министр образования и науки Юргита Пятраускене после заседания правительства выразила надежду, что проект поступит в сейм на весенней сессии.

Сформированная премьером рабочая группа предложила, чтобы в Вильнюсе и Каунасе было по университету международного уровня, еще два технологических университета предлагается оставить в Вильнюсе и Клайпеде. В качестве специализированных академий могли бы действовать находящийся в Каунасе Литовский университет наук о здоровье, объединение действующих сейчас художественных академий – Вильнюсской художественной академии и Литовской академии музыки и театра, Полицейская академия, предложила рабочая группа.

Самостоятельность утратили бы Литовский эдукологический университет, Университет Миколаса Рёмериса и Шяуляйский университет – их предлагается присоединить к Вильнюсскому университету. Планируется создать Каунасский университет, в который войдут действующие ныне Каунасский технологический университет, Университет Витаутаса Великого, Университет Александраса Стульгинскаса и Литовский университет спорта.

BNS

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